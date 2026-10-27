Boeing bricht nach Quartalsverlust um 9,02 % ein

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Boeing Verluste von -16,25 % hinnehmen.

Erneut rote Zahlen im Sommerquartal belasten Boeing: Der Flugzeughersteller steuert in seiner Dauerkrise voraussichtlich auf ein weiteres Verlustjahr zu. Der Kursrutsch hebt sich deutlich von der Entwicklung beim Konkurrenten Airbus ab, dessen Aktie um 0,82 % steigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!

Allein seit letzter Woche ist die Boeing Aktie damit um -9,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,32 %. Im Jahr 2026 gab es für Boeing bisher ein Minus von -16,68 %.

Zum Vergleich: Der US 30 notiert heute lediglich +0,04 % im Plus-Minus-Bereich. Boeing entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

So schlagen sich die Wettbewerber von Boeing

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,38 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -1,02 %. Northrop Grumman verliert -1,38 % RTX Corporation Reg Shs notiert im Minus, mit -0,59 %.

Die Aktie von Boeing erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -0,13 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,41 %, über 10 Jahre bei 2,58 %.

Boeing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,66 % 1 Monat -11,32 % 3 Monate -16,25 % 1 Jahr -18,93 %

Informationen zur Boeing Aktie

Stand: 27.10.2026, 16:00 Uhr

Boeing ist ein US-Luft- und Raumfahrtkonzern, entwickelt und fertigt Verkehrsflugzeuge (737, 787), Militärjets, Raumfahrt- und Verteidigungssysteme sowie Services (Wartung, Training). Marktstellung: neben Airbus einer der zwei global dominierenden Zivilflugzeugbauer. Wichtige Konkurrenten: Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman. USPs: starke Verteidigungssparte, enge Beziehungen zu US-Regierung, globale Service-Infrastruktur.

Es gibt 790 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,39 Mrd.EUR € wert.

Der Flugzeughersteller Boeing steuert in seiner Dauerkrise voraussichtlich auf ein weiteres Verlustjahr zu. Im Sommerquartal von Juli bis September schrieb der Konkurrent des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus erneut rote Zahlen. Während die …

Die New Yorker Nasdaq knüpft am Dienstag moderat an ihre Erholung vom Wochenstart an. Die Vorfreude auf den konkreter werdenden Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic hielt noch etwas an vor den weiteren Quartalsberichten, die in der kommenden …

ROUNDUP/China-Schwäche: Mercedes kappt Gewinnprognose - Aktie verliert STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz stutzt wegen der Krise in China und hoher Kosten seine Gewinnpläne für das laufende Jahr. Neben einem zunehmend herausfordernden …

Boeing Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Boeing Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Boeing Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.