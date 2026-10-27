Das Bioinformatik-Team und die Dienstleistungen von Fios Genomics ziehen zu Excelra um.

EDINBURGH, Schottland und HYDERABAD, Indien, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Excelra, ein weltweit tätiges Unternehmen für wissenschaftliche Informatik, gab heute bekannt, dass die Bioinformatik-Dienstleistungen von Fios Genomics Ltd und das dazugehörige Team mit Wirkung vom 20. Oktober 2026 zu Excelra gewechselt sind.

Das in Edinburgh ansässige Team verstärkt die wissenschaftliche Beratungsgruppe von Excelra und baut damit deren Expertise im Bereich Omics-Analytik sowie ihre Präsenz in Großbritannien und Europa aus.

Fios Genomics mit Sitz in Edinburgh hat fast zwei Jahrzehnte damit verbracht, komplexe Omics-Daten in wirkungsvolle Erkenntnisse für Pharma-, Biotech- und andere Life-Science-Forscher umzuwandeln, wobei die Analyse von Multi-Omics-Studien besonders fundiert ist. Das Team schließt sich der größeren wissenschaftlichen Beratungsgruppe von Excelra an und wird die Fios-Kunden weiterhin mit denselben Wissenschaftlern und derselben Plattform betreuen.

„Es geht um Kontinuität und darum, einen größeren Nutzen für unsere Kunden zu erzielen", sagte Sarah Lynagh, CEO von Fios Genomics. „Fios zeichnet sich seit jeher durch die Qualität seiner wissenschaftlichen Arbeit und die Sorgfalt aus, die wir jeder einzelnen Studie widmen. Excelra teilt diese Werte und bringt umfassendere Kompetenzen in den Bereichen Datenwissenschaft und wissenschaftliche Informatik ein, um den Forschern, mit denen wir zusammenarbeiten, mehr zu bieten."

„Fios ist bekannt für seine rigorosen, auf Studienebene durchgeführten Analysen, die schnell geliefert und klar erklärt werden – genau das, was Forscher brauchen, wenn ein Datensatz eintrifft", sagte Jannick Bendtsen, Vizepräsident – Bioinformatik, Excelra. „Diese Arbeitsweise passt hervorragend zu unserem Fokus auf integrative Multi-Omics, translationale Erkenntnisse und wissenschaftliche KI. Das Team kann nun auf die Datenbestände, die KI-Entwicklungskompetenz und einen weitaus größeren Pool an Fachspezialisten von Excelra zurückgreifen."

„Fios hat ein Team von Bioinformatikern aufgebaut, denen die Kunden ihre schwierigsten Fragen anvertrauen, und wir freuen uns sehr, sie bei Excelra willkommen zu heißen", sagte Anandbir Singh Brar, CEO von Excelra. „Die Daten im Bereich der Omics-Technologien nehmen ständig zu, aber die Fragen bleiben dieselben: Welches Ziel? Welche Indikation? Welche Patienten? Die Kombination der wissenschaftlichen Expertise von Fios mit unserer eigenen Bioinformatik, unseren Daten und unserer KI-basierten Entwicklung ermöglicht es uns, diese Fragen noch schneller und mit größerer Zuversicht zu beantworten."

Fios-Kunden können das Team unter team.fiosgenomics@excelra.com erreichen.

Über Excelra

Excelra Ingenieure vertrauen auf KI-gesteuerte Forschung und Entwicklung, indem sie KI-fähige Daten und Plattformen, einschließlich GOSTAR, vernetzter Laborinformatik und Multi-Omics-Expertise, kombinieren, um die Komplexität von Forschung und Entwicklung in Entscheidungen umzuwandeln, die Sie verteidigen können. Wissenschaftlich geleitet. Datengesteuert. Ergebnisorientiert.

Über Fios Genomics

Fios Genomics wurde 2008 als Spin-off der Universität Edinburgh gegründet und bietet seitdem bioinformatische Analysen und biologische Interpretationen in den Bereichen Genomik, Transkriptomik und Multi-Omics-Studien für Pharma-, Biotech- und Life-Science-Forscher weltweit an.

Kontakt

Prashant Sharma

contact@excelra.com

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