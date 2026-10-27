Nebius – Volle Auftragsbücher, hoher Finanzierungsdruck

Nebius verschafft sich frischen finanziellen Spielraum für den KI-Ausbau – allerdings mit kurzer Laufzeit. Mitte Oktober meldete der Cloud-Anbieter eine besicherte Kreditlinie von Citi über 3,5 Milliarden Dollar. Das Geld soll den Bau von Rechenzentren und den Kauf von Grafikprozessoren finanzieren. Die Vereinbarung läuft nur 364 Tage; abgerufene Mittel müssen bis Oktober 2027 zurückgezahlt oder refinanziert werden. Analysten bermeken: Nebius bekommt weiterhin Zugang zu Milliardenkapital. Die langfristige Finanzierung der Expansion bleibt eine laufende Aufgabe.

An Nachfrage mangelt es bislang kaum. Nebius verweist auf langfristige Kundenverträge mit bonitätsstarken Abnehmern wie Microsoft und Meta über mehr als 40 Milliarden Dollar. Diese Vereinbarungen können als Grundlage für weitere, durch Anlagen und Zahlungsströme besicherte Finanzierungen dienen. Auch im laufenden Geschäft kommt der Ausbau an: Im zweiten Quartal stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 454 Prozent auf 582,3 Millionen Dollar. Gleichzeitig gab Nebius rund 5,66 Milliarden Dollar für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte aus. Diese Investitionen sollen künftige Erlöse ermöglichen, zeigen aber, wie viel Kapital dem Umsatzhochlauf vorausgehen muss.

Nebius bleibt eine der spekulativsten „K.I-Wetten“. Passender Faktor 2-Long für Trader ist die WKN UN0S8A.