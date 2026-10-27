BERENBERG stuft OHB SE auf 'Buy'
Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Bei einer kürzlich abgehaltenen Branchenrunde zum Thema Weltraumsouveränität und Resilienz habe ein Kommandeur der Bundeswehr den Umfang und den Beschaffungsansatz hinter Deutschlands milliardenschweren Plan für den militärischen Weltraum erläutert, schrieb Michael Filatov in einer am Dienstag Nachbetrachtung. Er werte diese Äußerungen als Bestätigung für die Verlagerung vom zivilen zum militärischen Bereich, die im Mittelpunkt seiner positiven Einschätzung der Aktien stehe. Dabei stelle das zukünftige, satellitengestützte Kommunikationssystem der Bundeswehr die größte Chance dar./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 13:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 13:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 231EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 16:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Filatov
Analysiertes Unternehmen: OHB SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 358
Kursziel alt: 358
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Filatov
Analysiertes Unternehmen: OHB SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 358
Kursziel alt: 358
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte