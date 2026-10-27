BERENBERG stuft OHB SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Bei einer kürzlich abgehaltenen Branchenrunde zum Thema Weltraumsouveränität und Resilienz habe ein Kommandeur der Bundeswehr den Umfang und den Beschaffungsansatz hinter Deutschlands milliardenschweren Plan für den militärischen Weltraum erläutert, schrieb Michael Filatov in einer am Dienstag Nachbetrachtung. Er werte diese Äußerungen als Bestätigung für die Verlagerung vom zivilen zum militärischen Bereich, die im Mittelpunkt seiner positiven Einschätzung der Aktien stehe. Dabei stelle das zukünftige, satellitengestützte Kommunikationssystem der Bundeswehr die größte Chance dar./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 13:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 231EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 16:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Filatov

Analysiertes Unternehmen: OHB SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 358

Kursziel alt: 358

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 358,00 € , was eine Steigerung von +52,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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