BDC-Merger Mania: Ares Capital schluckt MidCap Financial - mit 20% Rabatt. Ein guter Deal. Aber für wen?

MidCap Financial Investment ist eine von Finanzinvestor ist eine von Finanzinvestor Apollo Global Managemen t gesteuerte Business Development Company (BDC). Das Unternehmen firmierte früher als Apollo Investment Corp, dann gab es eine Fusion mehrerer BDCs zur MidCap Financial - und anschließend in 2024 eine weitere Verschmelzung mit zwei Closed End Funds (CEFs) von Apollo: dem Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. (AFT) und dem Apollo Tactical Income Fund Inc. (AIF). Doch der nachhaltige Erfolg blieb weiterhin aus, die Qualität der vergebenen Kredite erreichte nie den hohen angepeilten Standrad und so hat die BDC mit anhaltenden Kreditausfällen und Buchwertverlusten zu kämpfen. Die Aktie von MidCap Financial notiert daher deutlich unterhalb des ausgewiesenen NAV und die Mutter Apollo stellte sie vor einigen Monaten zum Verkauf.





Ares Capital . Denn die greift nun bei MFIC zu und will die BDC übernehmen in einer Transaktion in Aktien und Barmitteln mit einem Gesamtunternehmenswert von rund 2,6 Mrd. Dollar. Dabei sollen MFIC-Aktionäre eine Gesamtgegenleistung von 10,88 Auftritt Ares Management . Genauer gesagt deren BDC-Tochter. Denn die greift nun bei MFIC zu und will die BDC übernehmen in einer Transaktion in Aktien und Barmitteln mit einem Gesamtunternehmenswert von rund 2,6 Mrd. Dollar. Dabei sollen MFIC-Aktionäre eine Gesamtgegenleistung von 10,88 Dollar je vollständig verwässerter MFIC-Stammaktie erhalten, bestehend aus etwa 1,21 Dollar je Aktie in bar sowie etwa 9,67 Dollar je Aktie in Ares-Capital-Stammaktien.





Die Transaktion dürfte die Position von Ares Capital als größter börsennotierter Business Development Company weiter stärken und auch die breitere Stellung von Ares Management Corporation (ARES) als führende Direct-Lending-Plattform für US. mittelständische Unternehmen weiter festigen.





Ares Capital erwartet, dass die Übernahme den Kerngewinn je Aktie von Ares Capital leicht steigern und damit künftige Dividenden zusätzlich stützen wird. Das zusammengeschlossene Unternehmen und seine verbundenen Gesellschaften erwarten, von "MFICs Portfolio vorrangig besicherter Anlagen mit attraktiven laufenden Renditen zu profitieren".





Im Zusammenhang mit der Transaktion haben Apollo Principal Holdings A, L.P. und MidCap Financial Trust, die jeweils mit Apollo Management verbunden sind und zusammen wirtschaftlich 5,2 % der ausstehenden MFIC-Stammaktien halten, mit Ares Capital Stimmrechts- und Unterstützungsvereinbarungen abgeschlossen.





Der Blick unter die Motorhaube

Was versprechen sich die beiden großen Alternativen Asset Manager Apollo und Ares von dem Deal?



