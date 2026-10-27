🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    DistillerSR bringt Smart Chat auf den Markt, eine in seine Evidence-Plattform integrierte KI-Chat-Schnittstelle

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sprechen Sie mit Ihren Evidenzdaten. Vertrauen Sie der Antwort.

     

    OTTAWA, ON / ACCESS Newswire / 27. Oktober 2026 / DistillerSR Inc., Pionier und Marktführer im Bereich der KI-gestützten Automatisierung von Literaturrecherchen und des Evidenzmanagements, gab heute die Einführung von Smart Chat bekannt. Mit Smart Chat werden die Agentic AI-Funktionen von DistillerSR direkt in die Plattform integriert. Seit September 2025 beseitigt die Agentic AI von DistillerSR Evidenzsilos in Kundenunternehmen, indem sie große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) mit einem Repository fachlich validierter Literaturdaten verknüpft. Mit Smart Chat steht diese Funktion nun nativ innerhalb der sicheren Plattform von DistillerSR zur Verfügung.

     

     

    „Zwar erkennen Forscher das Potenzial generativer KI an, doch viele Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften können es nicht riskieren, externe große Sprachmodelle mit ihren sensiblen Forschungsdaten zu verknüpfen“, sagte Peter O’Blenis, CEO von DistillerSR. „Smart Chat beseitigt diese Barriere. Es ist direkt in die Plattform integriert, die die Teams bereits nutzen, arbeitet ausschließlich mit ihren eigenen DistillerSR-Projekten und ist in jeder Version von DistillerSR enthalten.“

     

    Smart Chat arbeitet ausschließlich mit den Daten aus den DistillerSR-Projekten des Kunden und hat keinen Zugriff auf das offene Internet oder externe Quellen, was das Risiko von „Halluzinationen“ drastisch reduziert und sicherstellt, dass jede Antwort auf den eigenen, validierten Erkenntnissen des Unternehmens basiert. Kundendaten werden niemals zum Trainieren von KI-Modellen verwendet, und Smart Chat beachtet urheberrechtliche Verpflichtungen. Jede Aktion unterliegt dem bestehenden Rollen- und Berechtigungssystem von DistillerSR und ist vollständig nachverfolgbar.

     

    Mit Smart Chat können Nutzer:

     

    -          Ihre Daten auswerten: Fragen stellen, Ergebnisse zusammenfassen und extrahierte Daten projektübergreifend vergleichen.

    -          Berichte und andere Ausgabedokumente entwerfen: Zusammenfassungen von Ergebnissen, Abschnitte für behördliche Einreichungen, Tabellen und formatierte Inhalte erstellen, die von ihren Experten geprüft und fertiggestellt werden können.

    Seite 1 von 3 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    DistillerSR bringt Smart Chat auf den Markt, eine in seine Evidence-Plattform integrierte KI-Chat-Schnittstelle Sprechen Sie mit Ihren Evidenzdaten. Vertrauen Sie der Antwort. OTTAWA, ON / ACCESS Newswire / 27. Oktober 2026 / DistillerSR Inc., Pionier und Marktführer im Bereich der KI-gestützten Automatisierung von Literaturrecherchen und des …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     