DistillerSR bringt Smart Chat auf den Markt, eine in seine Evidence-Plattform integrierte KI-Chat-Schnittstelle

OTTAWA, ON / ACCESS Newswire / 27. Oktober 2026 / DistillerSR Inc., Pionier und Marktführer im Bereich der KI-gestützten Automatisierung von Literaturrecherchen und des Evidenzmanagements, gab heute die Einführung von Smart Chat bekannt. Mit Smart Chat werden die Agentic AI-Funktionen von DistillerSR direkt in die Plattform integriert. Seit September 2025 beseitigt die Agentic AI von DistillerSR Evidenzsilos in Kundenunternehmen, indem sie große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) mit einem Repository fachlich validierter Literaturdaten verknüpft. Mit Smart Chat steht diese Funktion nun nativ innerhalb der sicheren Plattform von DistillerSR zur Verfügung.

„Zwar erkennen Forscher das Potenzial generativer KI an, doch viele Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften können es nicht riskieren, externe große Sprachmodelle mit ihren sensiblen Forschungsdaten zu verknüpfen“, sagte Peter O’Blenis, CEO von DistillerSR. „Smart Chat beseitigt diese Barriere. Es ist direkt in die Plattform integriert, die die Teams bereits nutzen, arbeitet ausschließlich mit ihren eigenen DistillerSR-Projekten und ist in jeder Version von DistillerSR enthalten.“

Smart Chat arbeitet ausschließlich mit den Daten aus den DistillerSR-Projekten des Kunden und hat keinen Zugriff auf das offene Internet oder externe Quellen, was das Risiko von „Halluzinationen“ drastisch reduziert und sicherstellt, dass jede Antwort auf den eigenen, validierten Erkenntnissen des Unternehmens basiert. Kundendaten werden niemals zum Trainieren von KI-Modellen verwendet, und Smart Chat beachtet urheberrechtliche Verpflichtungen. Jede Aktion unterliegt dem bestehenden Rollen- und Berechtigungssystem von DistillerSR und ist vollständig nachverfolgbar.

Mit Smart Chat können Nutzer:

- Ihre Daten auswerten: Fragen stellen, Ergebnisse zusammenfassen und extrahierte Daten projektübergreifend vergleichen.

- Berichte und andere Ausgabedokumente entwerfen: Zusammenfassungen von Ergebnissen, Abschnitte für behördliche Einreichungen, Tabellen und formatierte Inhalte erstellen, die von ihren Experten geprüft und fertiggestellt werden können.