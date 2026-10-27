Goldpreis schießt um +1,04 % hoch – jetzt 4.058,87 USD

+1,04 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,51 % 1 Monat -5,70 % 3 Monate -1,32 % 1 Jahr -1,06 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Gold 4.058,87. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 4.102,23USD. Heute, bei 4.058,87USD, wäre daraus ein Vermögen von 9.894,30USD geworden – ein Plus von -1,06 %.

Informationen zu Gold

Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.