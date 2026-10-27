Aktien mit extremer Performance im DAX am 27.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Erholungsmarken bei 135 und 145 Euro sowie die Einschätzung, dass Siemens Energy bei steigenden Märkten überproportional zulegen, bei fallenden aber stärker verlieren könnte. Nach dem jüngsten Rückgang sehen manche einen Kaufzeitpunkt; andere halten das Chance-Risiko-Verhältnis wegen möglicher Rückschläge im KI-Sektor für ungünstig. Der Aussagekraft verschiedener Chartmethoden wird skeptisch begegnet.