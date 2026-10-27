Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach der reduzierten 2026-Erwartung und Lieferengpässen, die Umsatz und Gewinn verzögern könnten. Dem stehen ein hoher Auftragsbestand und Chancen für 2027 gegenüber. Bei den Zahlen am 5. November zählen Auftragseingang, Lösung der Lieferprobleme und der Ausblick. Die Produktionsverlagerung könnte später die Margen stärken, bringt aber Kosten und Umsetzungsrisiken. Einige sehen die Aktie bei erfüllten Prognosen als günstig, andere verweisen auf den intakten Abwärtstrend und fehlende Bodenbildung.