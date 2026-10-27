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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.10.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,41 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach der reduzierten 2026-Erwartung und Lieferengpässen, die Umsatz und Gewinn verzögern könnten. Dem stehen ein hoher Auftragsbestand und Chancen für 2027 gegenüber. Bei den Zahlen am 5. November zählen Auftragseingang, Lösung der Lieferprobleme und der Ausblick. Die Produktionsverlagerung könnte später die Margen stärken, bringt aber Kosten und Umsetzungsrisiken. Einige sehen die Aktie bei erfüllten Prognosen als günstig, andere verweisen auf den intakten Abwärtstrend und fehlende Bodenbildung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

    Verbio
    Tagesperformance: +6,14 %
    Platz 2
    Performance 1M: +1,29 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Rückgang des Ethanolpreises und mögliche Folgen für Verbios Margen. Hohe Ölpreise könnten dagegen die Ergebnisse im ersten Halbjahr stützen. Diskutiert werden außerdem die jüngste relative Kursstärke gegenüber Neste und ein charttechnisches Dreieck. Synthetisches SAF und eine mögliche CO₂-Verwertung gelten als langfristige Chancen, deren Umsetzung noch offen ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    OHB
    Tagesperformance: +3,12 %
    Platz 3
    Performance 1M: +27,76 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,12 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der OHB-Aktie und mögliche weitere Impulse: genannt werden ein möglicher SATCOMBw4-Großauftrag, Europas Bedarf an eigener Satellitenkommunikation, OHBs Beteiligung an MediaMobil sowie mögliche Vorteile durch höhere Ariane-6-Produktion für MT Aerospace. Auch ein Mondstationsprojekt wird als Kurstreiber diskutiert, sofern es umgesetzt wird. Zur Bewertung wird Electrovac als kleinerer Zulieferer verglichen; eine Übernahme durch OHB wird spekulativ erwogen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,06 %
    Platz 4
    Performance 1M: -7,46 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,06 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang nach dem vorherigen steilen Anstieg. Einige halten den Abverkauf für übertrieben und sehen nach dem Rücksetzer, auch mit Blick auf den Nvidia-Deal, eine Einstiegschance; andere warnen vor einer geplatzten Hype-Blase und erwarten Kurse um 40 Euro oder darunter. Zudem wird über eine mögliche Erholung spekuliert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +2,00 %
    Platz 5
    Performance 1M: -13,37 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,00 %.

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