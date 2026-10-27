Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +6,14 %
Performance 1M: +1,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,12 %
Performance 1M: +27,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,06 %
Performance 1M: -7,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,00 %
Performance 1M: -13,37 %