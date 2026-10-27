Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 27.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,24 %
Performance 1M: +25,11 %
Tagesperformance: +2,98 %
Performance 1M: -7,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,90 %
Performance 1M: -3,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,85 %
Performance 1M: -12,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nokia (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,81 %
Performance 1M: -4,24 %
Tagesperformance: +2,60 %
Performance 1M: -17,33 %
Tagesperformance: +2,22 %
Performance 1M: -11,99 %
Tagesperformance: +2,16 %
Performance 1M: -5,70 %