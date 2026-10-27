Aktien mit extremer Performance im AT 20 am 27.10.2026
Top & Flop
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im AT 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.10.2026 im AT 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +6,34 %
Tagesperformance: +6,34 %
Platz 1
Performance 1M: -24,48 %
Performance 1M: -24,48 %
STRABAG
Tagesperformance: +5,10 %
Tagesperformance: +5,10 %
Platz 2
Performance 1M: -3,25 %
Performance 1M: -3,25 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +4,33 %
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 3
Performance 1M: -12,66 %
Performance 1M: -12,66 %
Lenzing
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 4
Performance 1M: -30,14 %
Performance 1M: -30,14 %
OMV
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 5
Performance 1M: +2,76 %
Performance 1M: +2,76 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte