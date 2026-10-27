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    Das 33. Internationale Werbefestival Chinas fand in Haidian, Peking, statt

    Gestärkt durch digitale Intelligenz, treibende Kraft für globale Zusammenarbeit

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    PEKING, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das 33. Internationale Werbefestival Chinas, das vom Chinesischen Werbeverband (CAA) und der Volksregierung des Bezirks Haidian in Peking gemeinsam veranstaltet wurde, fand vom 23. bis 25. Oktober in Haidian statt.

    Das Festival, das unter dem Motto „Gestärkt durch digitale Intelligenz, Förderung globaler Zusammenarbeit" stand, bot ein umfangreiches Programm mit fünf Flaggschiff-Veranstaltungen, achtzehn Branchenforen, zwei Werbeplattformen und Ausstellungsbereichen, drei Fachausstellungen, vier Veranstaltungen zur Ressourcenpräsentation und -einführung sowie fünf Begleitveranstaltungen. Dazu gehörten internationale Foren, die Plattformen für den globalen Austausch schufen, sowie hochkarätige Veranstaltungen, die die Ressourcenabstimmung und die branchenübergreifende Zusammenarbeit erleichterten.

    Zhang Guohua, Präsident der CAA und globaler Vizepräsident der International Advertising Association (IAA), erklärte bei der Eröffnungszeremonie, dass Offenheit und Kooperation seit jeher das Markenzeichen der chinesischen Werbebranche seien und dass das Festival seinen Fokus von der direkten Partnervermittlung hin zum Aufbau eines Ökosystems verlagere. Das diesjährige Treffen brachte Werbefachleute aus 27 Ländern nach Haidian.

    Fredrik Borestrom, Weltpräsident und Vorsitzender der IAA sowie Direktor für internationale Agenturentwicklung bei LinkedIn, merkte in seiner Eröffnungsrede an, dass China für die IAA von entscheidender Bedeutung sei. Als einer der größten und dynamischsten Werbemärkte der Welt bringt China Talente, Erkenntnisse und Führungskräfte mit, die die globale Werbebranche prägen.

    Als Kernzone des Internationalen Wissenschafts- und Technologieinnovationszentrums Peking-Tianjin-Hebei verfügt der Bezirk Haidian über eine Fülle an Ressourcen der Kreativ-, Technologie- und Digitalbranche und bietet damit reichlich Raum für integrierte Innovationen im Werbesektor. Das in Haidian verwurzelte Festival trieb die enge Verknüpfung globaler Werbeanforderungen mit lokalen wissenschaftlichen und technologischen Stärken voran. Es diente sowohl als Testfeld für Innovationen im Bereich digitaler Intelligenz in der Werbung als auch als hochrangige Plattform für Haidian, um seine digitalen Kulturindustrien auszubauen und sein globales Profil zu schärfen.

    Das 33. China International Advertising Festival diente als wichtige Plattform für den kreativen Austausch zwischen chinesischen und internationalen Werbefachleuten. Die Veranstaltung, die in Haidian verwurzelt und mit der Welt verbunden ist, trieb eine engere internationale Zusammenarbeit für Chinas Werbebranche voran und ebnete inmitten der Welle digitaler Intelligenzinnovationen neue Wege für eine offene und für beide Seiten vorteilhafte Entwicklung.

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