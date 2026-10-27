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    Nebius Group Registered (A): Dreht aus dem Minus kräftig ins Plus

    Aktie im Fokus

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Aktie von Nebius Group Registered (A) springt um 9,08 % und holt damit einen Teil ihrer jüngsten Verluste auf.

    Aktie im Fokus - Nebius Group Registered (A): Dreht aus dem Minus kräftig ins Plus
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nach einem zwischenzeitlichen Minus von 1,66 % dreht Nebius Group Registered (A) deutlich ins Plus. Damit lässt die Aktie den US Tech 100 hinter sich, der um 1,28 % zulegt. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den Kurssprung gibt es zunächst nicht.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 27.10.2026

    Der Kurs der Nebius Group Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,89 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -1,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nebius Group Registered (A) um +105,88 % gewonnen.

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    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,28 % geändert.

    Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 150,81 %. Über 5 Jahre lag sie bei 16,08 %, über 10 Jahre bei 22,89 %.

    Börsenstart USA - 27.10. - US Tech 100 stark +0,81 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,36 Mrd.EUR € wert.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,63 %
    1 Monat -28,34 %
    3 Monate -11,89 %
    1 Jahr +46,84 %
    Stand: 27.10.2026, 17:00 Uhr

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    Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Nebius Group Registered (A)

    +10,14 %
    +1,46 %
    -26,78 %
    -13,36 %
    +43,07 %
    +850,76 %
    +131,43 %
    +763,83 %
    +514,82 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
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