Aktien heute: Nebius springt nach oben, Boeing bricht ein

Mit einem Plus von 9,10 Prozent auf 151,59 Euro erholt sich Nebius deutlich. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es zunächst nicht. Der Anstieg relativiert sich im längeren Rückblick: Auf Monatssicht verliert der Cloud- und KI-Infrastrukturanbieter weiterhin 28,34 Prozent. Seit Jahresbeginn steht dagegen ein Gewinn von 105,88 Prozent.

Am 27. Oktober 2026 überwiegen an den Aktienmärkten die Gewinne. Der US Tech 100 steigt um 1,28 Prozent, der TecDAX um 1,20 Prozent und der DAX um 0,98 Prozent. Der US 30 legt um 0,21 Prozent zu. Unter den Einzelwerten fallen kräftige Erholungen bei Technologieaktien auf. Boeing und Mercedes-Benz stehen dagegen nach schwachen Unternehmensnachrichten unter Druck.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Debatte um den hohen Kapitalbedarf und mögliche Verwässerungen durch neue Aktien. Die Einschätzungen bleiben abwägend: Finanzierung und Rentabilität neuer Rechenzentren gelten als Risiken. Zugleich halten Teilnehmer eine große Kapitalerhöhung keineswegs für ausgemacht und diskutieren eine mögliche Übertreibung des vorherigen Kursrückgangs.

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Nebius Group Registered (A): 151,59€ (+9,10 %)

Western Digital: Wochengewinn wächst deutlich

Western Digital baut seine Wochengewinne mit einem Tagesplus von 8,59 Prozent auf 347,53 Euro aus. Auf Wochensicht steigt die Aktie des Speicheranbieters damit um 9,71 Prozent. Der Monatsverlust beträgt allerdings noch 13,95 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt das Papier 131,64 Prozent im Plus. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Western Digital: 347,53€ (+8,59 %)

Ferrovial: Monatsverlust fast aufgeholt

Bei Ferrovial bringt der Kurssprung um 8,46 Prozent auf 48,82 Euro die Monatsbilanz nahezu auf null. Sie liegt noch bei minus 0,05 Prozent. Auf Wochensicht gewinnt die Aktie 11,26 Prozent, seit Jahresbeginn verliert sie 11,74 Prozent. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den heutigen Anstieg gibt es zunächst nicht.

Ferrovial: 48,82€ (+8,46 %)

Rocket Lab: Erholung nach deutlichem Monatsrückgang

Die Erholung bei Rocket Lab setzt sich fort. Die Aktie steigt um 7,86 Prozent auf 52,15 Euro und gewinnt innerhalb einer Woche 13,13 Prozent. Das reicht nicht aus, um den Rückgang der vergangenen Wochen auszugleichen: Auf Monatssicht steht ein Minus von 20,09 Prozent, seit Jahresbeginn von 14,57 Prozent. Konkrete Unternehmensnachrichten zur heutigen Bewegung liegen zunächst nicht vor.

Rocket Lab Corporation: 52,15€ (+7,86 %)

Verbio: Kursplus bei Debatte über Preise und Margen

Verbio gewinnt 7,15 Prozent auf 30,89 Euro. Der Biokraftstoffhersteller beruft seine virtuelle Hauptversammlung für den 4. Dezember 2026 ein. Ein konkreter Zusammenhang zwischen dieser Bekanntmachung und dem Kurssprung ist nicht erkennbar. Seit Jahresbeginn legt die Aktie um 44,89 Prozent zu, auf Monatssicht um 1,29 Prozent.

Die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum konzentriert sich auf die Entwicklung der Ethanolpreise und mögliche Folgen für die Margen. Die Ursachen der Preisbewegungen bleiben unter den Teilnehmern umstritten. Daneben sorgt die relative Kursentwicklung gegenüber Neste für Aufmerksamkeit.

Verbio: 30,89€ (+7,15 %)

Lumentum: Starker Jahresgewinn trotz hoher Schwankungen

Seit Jahresbeginn liegt Lumentum bereits 138,10 Prozent im Plus. Heute steigt die Aktie des Anbieters optischer und photonischer Produkte um weitere 6,59 Prozent auf 789,70 Euro. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 7,21 Prozent. Einen konkreten Auslöser für den Tagesgewinn gibt es zunächst nicht.

Im Forum stehen die starken Kursschwankungen im Vordergrund. Trotz der Volatilität bleibt die Hoffnung bestehen, dass der übergeordnete Aufwärtstrend anhält.

Lumentum Holdings: 789,70€ (+6,59 %)

OHB: Aufwärtstrend und Hoffnung auf Großauftrag

Berenberg bestätigt für OHB die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 358 Euro. Die Aktie des Raumfahrtkonzerns steigt um 5,01 Prozent auf 235,75 Euro. Damit setzt sie ihren Aufwärtstrend fort: Das Wochenplus beträgt 13,48 Prozent, der Monatsgewinn 27,76 Prozent. Seit Jahresbeginn legt das Papier um 100,27 Prozent zu.

Im wallstreetONLINE-Forum ist die Stimmung optimistisch. Teilnehmer verweisen auf den anhaltenden Kursanstieg und hoffen auf den SATCOMBw4-Auftrag. Dieser bleibt Gegenstand der Erwartungen, nicht ein bestätigter Auftrag. Auch die Beteiligung an MediaMobil zur Stärkung der Satellitenkommunikation wird thematisiert.

OHB: 235,75€ (+5,01 %)

CoreWeave: KI-Netz wächst, Finanzierung bleibt im Fokus

CoreWeave erweitert seine globale KI-Cloud-Plattform. Das Unternehmen nimmt neue Rechenkapazitäten in Dänemark in Betrieb und dehnt sein globales KI-Netzwerk auf den Nahen Osten und den asiatisch-pazifischen Raum aus. Die Aktie gewinnt 4,74 Prozent auf 52,89 Euro. Auf Monatssicht bleibt jedoch ein Verlust von 32,18 Prozent.

Die Expansion steht einer Debatte über den hohen Finanzierungsbedarf gegenüber. Im wallstreetONLINE-Forum betonen optimistische Stimmen die wachsende Standortzahl und das laufende Geschäft. Vorsichtigere Teilnehmer sehen erhöhte Risiken und warten darauf, dass sich der Auftragsbestand stärker in den Quartalsergebnissen niederschlägt.

CoreWeave Registered (A): 52,89€ (+4,74 %)

Siemens Energy: Erholung sorgt für Zuversicht

Bei Siemens Energy steht die Fortsetzung der Kurserholung im Mittelpunkt. Die Aktie steigt um 4,53 Prozent auf 128,83 Euro. Auf Wochen- und Monatssicht bleibt sie mit minus 2,10 beziehungsweise minus 10,03 Prozent im Rückstand. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus 6,79 Prozent. Einen neuen operativen Auslöser gibt es zunächst nicht.

Die Stimmung im wallstreetONLINE-Forum hellt sich mit dem Kursanstieg auf. Teilnehmer diskutieren weitere Aufwärtsbewegungen und charttechnische Hürden. Neben der Erleichterung über die Erholung bleibt die Frage offen, ob daraus ein nachhaltiger positiver Trend entsteht.

Siemens Energy: 128,83€ (+4,53 %)

PayPal: Nach Zahlen ins Plus, Forum bleibt gespalten

Nach einem anfänglichen Abverkauf im Anschluss an die Quartalszahlen dreht PayPal ins Plus. Die Aktie gewinnt 3,30 Prozent auf 50,45 Euro. Auf Monatssicht steigt sie um 4,00 Prozent, seit Jahresbeginn liegt sie mit minus 0,03 Prozent nahezu unverändert.

Die Zahlen spalten das wallstreetONLINE-Forum. Positiv bewerten Teilnehmer die steigende Zahl der Transaktionen je aktivem Konto. Kritische Stimmen bemängeln das schwache Umsatz- und organische Wachstum. Zudem diskutieren sie, wie stark Aktienrückkäufe den Gewinn je Aktie stützen. Der Kursanstieg löst die Zweifel an der operativen Dynamik damit nicht auf.

PayPal: 50,45€ (+3,30 %)

Boeing: Erneuter Quartalsverlust setzt Aktie unter Druck

Erneute rote Zahlen im Sommerquartal belasten Boeing. Der Flugzeughersteller steuert voraussichtlich auf ein weiteres Verlustjahr zu. Die Aktie fällt um 9,22 Prozent auf 152,78 Euro. Damit beträgt das Wochenminus 9,66 Prozent, der Rückgang seit Jahresbeginn 16,68 Prozent.

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt deutliche Enttäuschung. Die Kritik richtet sich sowohl gegen die Quartalszahlen als auch gegen die Unternehmensführung.

Boeing: 152,78€ (-9,22 %)

SUESS MicroTec: Verkaufsdruck hält an

Der Abwärtstrend bei SUESS MicroTec verschärft sich. Die Aktie verliert 5,79 Prozent auf 49,79 Euro. Binnen einer Woche fällt sie um 11,07 Prozent, innerhalb eines Monats um 27,44 Prozent. Trotz dieser Verluste bleibt seit Jahresbeginn ein Plus von 26,97 Prozent. Einen konkreten neuen unternehmensbezogenen Auslöser gibt es zunächst nicht.

Im wallstreetONLINE-Forum treffen Skepsis und Hoffnung aufeinander. Teilnehmer diskutieren reduzierte Erwartungen für 2026 und damit eine niedrigere Hürde für die nächsten Quartalszahlen. Eine Produktionsverlagerung gilt als mögliche Chance für die spätere Profitabilität, zugleich aber als Kosten- und Umsetzungsrisiko.

SUESS MicroTec: 49,79€ (-5,79 %)

Cintas: Rückgang nach starkem Monat

Nach einem Monatsgewinn von 10,07 Prozent gibt Cintas heute 4,02 Prozent auf 194,07 Euro ab. Auf Wochensicht bleibt der Dienstleister für Unternehmensbekleidung, Hygiene und Sicherheit mit 2,01 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs 18,90 Prozent. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den Rückgang ist zunächst nicht erkennbar.

Cintas: 194,07€ (-4,02 %)

Thomson Reuters: Tagesminus schmälert jüngste Gewinne

Thomson Reuters verliert 3,75 Prozent auf 105,10 Euro. Der Tagesrückgang steht einer kräftigen Entwicklung in den vergangenen Wochen gegenüber: Auf Wochensicht gewinnt die Aktie 10,05 Prozent, auf Monatssicht 20,31 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Minus von 6,84 Prozent. Konkrete Unternehmensnachrichten zur heutigen Bewegung liegen zunächst nicht vor.

Thomson Reuters: 105,10€ (-3,75 %)

Mercedes-Benz: Gesenkte Gewinnprognose belastet

Mercedes-Benz senkt wegen der Schwäche in China und hoher Kosten seine Gewinnprognose für das laufende Jahr. Die Aktie verliert 3,27 Prozent auf 39,95 Euro. Seit Jahresbeginn summiert sich der Rückgang damit auf 33,30 Prozent. Auf Monatssicht beträgt das Minus 3,19 Prozent.

Im wallstreetONLINE-Forum sorgt vor allem der schwächere Jahresausblick für Kritik. Ein Teil der Teilnehmer hält die Enttäuschung angesichts der Absatzentwicklung bereits für absehbar. Andere verweisen auf höhere Kosten im Schlussquartal. Daneben werden Fahrzeug- und Servicepreise sowie der Umgang mit Kunden kritisch diskutiert.

Mercedes-Benz Group: 39,95€ (-3,27 %)

Fazit

Die starken Tagesgewinne gleichen bei mehreren Aktien die Verluste der vergangenen Wochen nur teilweise aus. Während Nebius und CoreWeave trotz ihrer Erholung auf Monatssicht deutlich zurückliegen, setzt OHB seinen Aufwärtstrend fort. Bei Boeing und Mercedes-Benz belasten operative Probleme das Bild.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.