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    HUAWEI CONNECT 2026 • Europa | Aufbau einer sich weiterentwickelnden Dateninfrastruktur zur Förderung der digitalen Intelligenz in Europa

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    FLORENZ, Italien, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der HUAWEI CONNECT 2026 • Der in Florenz, Italien, abgehaltene Data Storage Summit – unter dem Motto „Neudefinition der Dateninfrastruktur im Zeitalter der intelligenten Technologie" – brachte Branchenexperten, Wissenschaftler, Partner und Unternehmensleiter aus aller Welt zusammen, um die Entwicklung der Dateninfrastruktur im Zeitalter der KI zu diskutieren und die neuesten Branchenpraktiken zur Beschleunigung der digitalen und intelligenten Transformation europäischer Unternehmen auszutauschen.

    Yuan Yuan, President of Huawei Data Storage Product Line

    Auf dem Gipfeltreffen merkte Yuan Yuan, Präsident der Huawei-Produktlinie für Datenspeicherung, in seiner Rede an, dass sich die KI über die drei Anfangsstadien Rechenleistung, Modelle und Agenten hinaus entwickelt habe und in ein neues Stadium eingetreten sei, in dem Daten der Schlüssel zum Erfolg seien. Er betonte, dass Unternehmen die Entwicklung einer datenzentrierten KI-Rechenzentrumsinfrastruktur beschleunigen sollten. Für KI-Inferenz hat Huawei die branchenweit erste 3+1 KI-Datenplattformlösung auf den Markt gebracht, die Wissensbasis, Key-Value-Cache-Speicher (KV), Speicherbank und Unified Cache Manager (UCM) integriert. Diese Lösung wurde bereits in über 20 wichtigen Service-Szenarien eingesetzt und hat signifikante Ergebnisse geliefert.

    • KI-gestützte Diagnose und Behandlung: Ein führendes Krankenhaus nutzte die KI-Datenplattform, um das begrenzte Verständnis medizinischer Begriffe und die häufigen Halluzinationen in großen Modellen zu überwinden. Durch die Integration multimodaler medizinischer Massendaten und die Durchführung von Wissensanalyse, Vektorisierung und Wissensgraphenkonstruktion wurde ein klinisch einsetzbarer Agent für Diagnose und Behandlung entwickelt – die Akzeptanz KI-gestützter Diagnoseberichte stieg von 50 % auf 90 %, wodurch die Effizienz deutlich verbessert wurde.
    • KI-Codierung: Bei Anwendung des spezifikationsgetriebenen Entwicklungsansatzes (SDD) erzeugen Inferenzaufgaben mit mehreren Durchläufen, langen Sequenzen und langer Laufzeit große Mengen an KV-Cache-Daten, was zu Engpässen bei der Speicherkapazität führt. Ein großes Internetunternehmen nutzte Huaweis KI-Datenplattform, um den Inferenzdurchsatz um den Faktor 2,2 zu verbessern – gemessen in Token pro Sekunde (TPS) – indem es wiederholte Berechnungen durch assoziative Suche ersetzte und dabei Technologien wie Multi-Level-Cache-Scheduling, Präfix-Cache und intelligente Suffixassoziation einsetzte.
    • Intelligenter Kundenservice: Fehlende Kundenhistorien und ungenaue Interaktionenerinnerungen erschweren die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen bei der Analyse von Kundenanrufen. Eine große Bank konnte die Kundenzufriedenheit um 16 % steigern, indem sie Huaweis KI-Datenplattform nutzte, die automatisch historische Gesprächsdaten extrahiert und Erinnerungen in Sekundenschnelle abruft.

    Yuan merkte an, dass das nächste Kapitel der KI die Daten seien. Huawei Data Storage wird auch weiterhin ein offenes Ökosystem für die KI-Datenplattform fördern, um deren Kompatibilität mit mehr Modellen und Anwendungen zu gewährleisten. Dies wird die Einführung von KI in allen Branchen fördern.

    Adley Zhang, Direktor der Abteilung für europäisches Data Center Marketing & Solution Sales von Huawei, hob Huaweis langjähriges Engagement auf dem europäischen Datenspeichermarkt hervor, das durch herausragende Produktiterationen, ein umfassendes Kooperationsökosystem und ein ausgereiftes Liefersystem ein starkes Vertrauen bei Kunden und Partnern aufgebaut hat. Tatsächlich baut das Unternehmen seine Präsenz in verschiedenen Branchen aus, beispielsweise in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Bildung und Forschung sowie Einzelhandel, da die Umsätze weiterhin rasant wachsen.

    Mit Blick auf die Zukunft setzt Huawei darauf, technologische Innovationen zu nutzen und ein offenes Ökosystem zu fördern, um das kontinuierliche Wachstum der Speicherindustrie voranzutreiben und wettbewerbsfähige Lösungen für seine Kunden zu entwickeln.

    Rafal Kwiatkowski rafal.kwiatkowski@huawei.com

     

    Adley Zhang, Director of Huawei's European Data Center Marketing & Solution Sales Department

    Huawei Logo

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    HUAWEI CONNECT 2026 • Europa | Aufbau einer sich weiterentwickelnden Dateninfrastruktur zur Förderung der digitalen Intelligenz in Europa FLORENZ, Italien, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Im Rahmen der HUAWEI CONNECT 2026 • Der in Florenz, Italien, abgehaltene Data Storage Summit – unter dem Motto „Neudefinition der Dateninfrastruktur im Zeitalter der intelligenten Technologie" – …
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