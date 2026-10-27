Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 27.10.2026
Rohstoffpreise Überblick
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.058,20USD pro Feinunze und notiert damit +1,03 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 54,36USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,71 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 109,67USD und verzeichnet ein Plus von +2,99 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 100,06USD und verzeichnet ein Minus von -1,27 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.027,00USD
|-2,05 %
|Platin
|1.532,00USD
|+0,10 %
|Aluminium
|3.055,83USD
|+1,65 %
|Erdgas
|3,009USD
|-0,16 %
Rohstoff des Tages: Öl (Brent)
Mit einem Tages-Plus von +2,99 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 27.10.26, 17:29 Uhr.