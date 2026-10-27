🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Zu viele Probleme für die Regierung? Bürger sorgen sich

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • 87 Prozent sorgen sich um überforderte Regierung
    • Preise und Schulen bereiten vielen große Sorgen
    • AfD bleibt bei 27 Prozent stärkste politische Kraft
    Zu viele Probleme für die Regierung? Bürger sorgen sich
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland sorgt sich um die Bundesregierung, die steigenden Preise und die Qualität des Schul- und Bildungssystems. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage für RTL und ntv hervor. Die Meinungsforscher fragten dabei 16 Themen und Entwicklungen ab. Auffällig sind die unterschiedlichen Sichtweisen unter den Unterstützerinnen und Unterstützern der verschiedenen Parteien.

    So machen sich 87 Prozent aller Befragten große oder sehr große Sorgen, dass die Bundesregierung mit den Problemen überfordert ist. Unter den Anhängern der AfD sind es 99 Prozent, unter den Anhängern von CDU/CSU und SPD jeweils 60 und 76 Prozent.

    Ähnlich sieht es bei steigenden Preisen aus, die 84 Prozent der Befragten sorgen. Unter AfD-Anhängern beträgt der Anteil gar 91 Prozent, unter Unions-Anhängern sind es 70 Prozent, bei der SPD 83 Prozent.

    Diskrepanzen zwischen AfD-Anhängern und Bürgern insgesamt

    Ein unzureichendes Schul- und Bildungssystem sorgt laut Umfrage 79 Prozent der Bundesbürgerinnen und -bürger. Unter AfD-Unterstützern ist die Sorge mit 83 Prozent etwas weiter verbreitet, Unterstützer der Unionsparteien zeigten sich mit 58 Prozent am wenigsten besorgt.

    Deutliche Unterschiede zwischen AfD-Anhängern und den übrigen Bürgern gibt es auch bei der Bewertung von Folgen der Zuwanderung. Hier sorgen sich 98 Prozent der AfD-Anhänger gegenüber 56 Prozent der Befragten insgesamt. Ähnlich sieht es beim Ausmaß der Kriminalität aus. Hier sorgen sich 91 Prozent der AfD-Anhänger gegenüber 70 Prozent aller Befragten.

    Die Sorge, dass der Rechtsextremismus zunimmt, ist unter Unterstützern von SPD (98 Prozent) und Grünen (97 Prozent) am stärksten, die Sorge vor einer Zunahme von Linksextremismus wiederum bei AfD- (87 Prozent) und Unions-Anhängern (76 Prozent).

    Grüne als Ausreißer beim Thema Kriegsangst

    Sorgen über die Folgen des Klimawandels machen sich vor allem Anhänger der Grünen (95 Prozent) und der Linken (90 Prozent), unter AfD-Wählern sorgt das Thema lediglich 25 Prozent. Dass Deutschland in einen Krieg hineingezogen werden könnte, sorgt Anhänger von SPD und AfD gleichermaßen (je 62 Prozent). Die wenigsten Sorgen machen sich hier Anhänger der Grünen (41 Prozent). Insgesamt beschäftigt die Sorge 58 Prozent der Deutschen.

    Für das "Sorgenbarometer Oktober 2026" im Auftrag von RTL Deutschland wurden vom 21. bis 23. Oktober 1.009 Bundesbürger von Forsa befragt. Die statistische Fehlertoleranz gibt das Institut mit +/- 3 Prozentpunkten an.

    Kaum Bewegung bei Sonntagsfrage

    Bei der sogenannten Sonntagsfrage legt die CDU/CSU im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt zu und kommt auf 21 Prozent. Die AfD würde mit 27 Prozent weiterhin als stärkste Kraft aus einer Bundestagswahl hervorgehen, ihr Vorsprung zur Union verringert sich aber leicht. Die Grünen verlieren einen Punkt und kämen auf 16 Prozent der Stimmen. Die Werte für SPD (13 Prozent), Linke (11 Prozent) und FDP (4 Prozent) bleiben unverändert.

    Zugrunde liegen dem "Trendbarometer" repräsentative Forsa-Befragungen im Auftrag von RTL Deutschland. Forsa befragte dafür zwischen dem 20. und 26. Oktober 2.501 Menschen. Die Fehlertoleranz gibt das Institut mit rund +/- 2,5 Prozentpunkten an./gma/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Zu viele Probleme für die Regierung? Bürger sorgen sich Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland sorgt sich um die Bundesregierung, die steigenden Preise und die Qualität des Schul- und Bildungssystems. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage für RTL und ntv hervor. Die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     