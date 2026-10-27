Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) sank um 0,06 Prozent auf 106,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,99 Prozent.

Das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen hatte sich im Oktober unerwartet aufgehellt. "Das Verbrauchervertrauen hat im Oktober zugenommen, was in erster Linie auf eine positivere Einschätzung der aktuellen und erwarteten Konjunkturlage zurückzuführen ist", sagte Fergus McCormick, Senior Economist im Bereich Global Indicators beim Conference Board. "Die Erholung stand im Einklang mit dem Rückgang der Benzinpreise im Einzelhandel von September bis Oktober."