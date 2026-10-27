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    Leichte Kursverluste

    US-Anleihen

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    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihen gaben nach, Rendite bei 4,99 Prozent
    • US-Verbrauchervertrauen stieg im Oktober unerwartet
    • Fed hält Zinsen wohl, Erhöhung im Dezember denkbar
    US-Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) sank um 0,06 Prozent auf 106,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,99 Prozent.

    Das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen hatte sich im Oktober unerwartet aufgehellt. "Das Verbrauchervertrauen hat im Oktober zugenommen, was in erster Linie auf eine positivere Einschätzung der aktuellen und erwarteten Konjunkturlage zurückzuführen ist", sagte Fergus McCormick, Senior Economist im Bereich Global Indicators beim Conference Board. "Die Erholung stand im Einklang mit dem Rückgang der Benzinpreise im Einzelhandel von September bis Oktober."

    Am Mittwoch steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an. Eine Veränderung der Leitzinsen wird nicht erwartet. Viele Experten rechnen jedoch damit, dass die Fed im Dezember die Leitzinsen anheben könnte.

    Die gesunkenen Ölpreise stützten die Kurse nicht. Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg sorgten für etwas Beruhigung am Ölmarkt. Zur Verhinderung einer neuen militärischen Eskalation am Persischen Golf hat Irans Präsident den Emir von Katar getroffen. Am Montag waren in Teheran zuvor Vertreter aus Saudi-Arabien, Pakistan und der Türkei mit der iranischen Staatsspitze zusammen gekommen. Eine nachhaltige Entspannung bei den Ölpreise würde auch die Inflationserwartungen dämpfen./jsl/he







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