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    DAX und TecDAX hängen US-Indizes ab – Infineon legt kräftig zu

    Der Börsen-Tag

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    DAX und TecDAX ziehen den US-Indizes davon, Verbio und Infineon glänzen mit kräftigen Gewinnen. Während Mercedes-Benz nachgibt, sorgt Pentair an der Wall Street für einen Kurssprung.

    Der Börsen-Tag - DAX und TecDAX hängen US-Indizes ab – Infineon legt kräftig zu
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Entwicklung der Indizes

    ## Deutsche Aktienindizes legen stärker zu als US 30 und US 500 Die deutschen Aktienindizes verzeichnen heute durchweg Kursgewinne. DAX und TecDAX führen den Vergleich mit einem Plus von jeweils 0,81 Prozent an. Der DAX steht aktuell bei 25.585,69 Punkten, der TecDAX erreicht 4.090,72 Punkte. Auch die Werte aus der zweiten und dritten Börsenreihe liegen im Plus: Der MDAX steigt um 0,60 Prozent auf 30.448,58 Punkte. Der SDAX gewinnt 0,44 Prozent und notiert bei 18.401,36 Punkten. Bei den US-Indizes zeigt sich ein unterschiedliches Bild. Während der US 500 um 0,49 Prozent auf 7.714,79 Punkte zulegt, bewegt sich der US 30 mit einem Plus von 0,02 Prozent auf 52.360,25 Punkte kaum vom Fleck. Damit übertreffen DAX, TecDAX und MDAX beide US-Indizes bei der heutigen prozentualen Entwicklung. Der SDAX bleibt leicht hinter dem US 500 zurück, legt aber ebenfalls deutlich stärker zu als der US 30. Insgesamt notieren alle sechs Indizes im positiven Bereich.

    DAX: Infineon vorn, Mercedes-Benz am schwächsten

    Infineon Technologies führte den DAX mit einem Plus von 5,32 Prozent an. Siemens Energy legte 4,12 Prozent zu, Hochtief gewann 2,91 Prozent. Auf der Verliererseite verlor Mercedes-Benz Group 3,63 Prozent. Beiersdorf gab 2,50 Prozent nach, BMW 1,42 Prozent.

    MDAX: Salzgitter mit größtem Zuwachs

    Salzgitter stieg im MDAX um 4,78 Prozent. Porsche AG gewann 4,14 Prozent, ThyssenKrupp 4,13 Prozent. SUESS MicroTec bildete mit einem Minus von 4,01 Prozent das Schlusslicht. Deutz verlor 3,69 Prozent und PUMA 2,63 Prozent.

    SDAX: Verbio legt kräftig zu, CANCOM unter Druck

    Verbio erreichte im SDAX ein Plus von 6,09 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Anstieg unter den genannten SDAX-Werten. OHB gewann 3,78 Prozent, SFC Energy 3,33 Prozent. CANCOM SE fiel um 5,52 Prozent. HelloFresh sank um 2,58 Prozent, mutares um 2,33 Prozent.

    TecDAX: Verbio an der Spitze

    Auch im TecDAX war Verbio mit einem Zuwachs von 6,09 Prozent stärkster Wert. Infineon Technologies stieg um 5,32 Prozent, OHB um 3,78 Prozent. SUESS MicroTec verlor 4,01 Prozent. IONOS Group gab 0,83 Prozent nach, Siemens Healthineers 0,78 Prozent.

    US 30: Caterpillar führt die Gewinnerliste an

    Caterpillar legte im US 30 um 2,72 Prozent zu, gefolgt von Goldman Sachs Group mit 2,18 Prozent und Verizon Communications mit 1,88 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien verzeichneten ebenfalls Gewinne: Goldman Sachs Group stieg um 2,18 Prozent, Verizon Communications um 1,88 Prozent und Cisco Systems um 1,86 Prozent.

    US 500: Pentair mit stärkstem Plus

    Pentair sprang im US 500 um 12,93 Prozent nach oben. Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) gewann 8,52 Prozent, Dell Technologies Registered (C) 8,29 Prozent. Auch die als Flopwerte gelisteten Aktien notierten im Plus: Freeport-McMoRan stieg um 1,43 Prozent, Invesco um 1,42 Prozent und Fortinet um 1,41 Prozent.



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