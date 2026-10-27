Cintas verliert deutlich trotz steigendem US Tech 100

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Cintas in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,02 % bestehen.

Zwischenzeitlich sackt Cintas um 7,25 % ab und grenzt die Verluste anschließend etwas ein. Die Aktie bleibt damit deutlich hinter dem US Tech 100 zurück, der um 1,20 % zulegt. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cintas Aktie damit um +1,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Cintas einen Anstieg von +17,91 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,20 % geändert.

Cintas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,16 % 1 Monat +9,16 % 3 Monate +6,02 % 1 Jahr +16,67 %

Stand: 27.10.2026, 18:00 Uhr

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktie von Cintas erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,84 %. Über 5 Jahre lag sie bei 17,46 %, über 10 Jahre bei 23,81 %.

Informationen zur Cintas Aktie

Cintas ist ein US-Dienstleister für Unternehmensbekleidung, Hygienelösungen und Sicherheitsservices. Hauptangebote: Miet- und Pflege von Arbeitskleidung, Matten, Sanitär- und Brandschutzservices. Starke Marktstellung in Nordamerika mit wiederkehrenden Umsätzen. Wichtige Wettbewerber: Aramark, UniFirst, Elis. Vorteile: dichtes Servicenetz, hohe Kundenbindung, Skaleneffekte und breite Servicepalette.

Es gibt 397 Mio. Cintas Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,29 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ecolab, Kimberly-Clark und Co.

Ecolab, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,97 %. Kimberly-Clark notiert im Minus, mit -0,71 %. 3M notiert im Minus, mit -0,42 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Cintas Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Cintas Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.