Dax steigt vor Tech-Zahlen und Zinsentscheiden
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss
- Dax und MDax stiegen vor Zahlen und Zinsentscheiden
- Techzahlen und Notenbanken prägen die Börsenwoche
- Mercedes und Suss fielen, Porsche legte kräftig zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den anstehenden Quartalszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne und den Zinsentscheidungen in den USA und der Eurozone hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag freundlich gezeigt. Der Leitindex Dax schloss 0,71 Prozent höher bei 25.590,77 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,69 Prozent auf 30.495,47 Punkte aufwärts.
Die aktuelle Handelswoche könnte wichtige Weichen für die nächsten Kursbewegungen stellen, schrieb Marktanalyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Handelshaus IG. Mit den Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft am Mittwoch sowie Amazon am Donnerstag erreiche die Berichtssaison der Unternehmen einen Höhepunkt.
Zudem stehen einige geldpolitische Entscheidungen an: Am Mittwoch jene der US-Notenbank Fed, gefolgt von der Europäischen Zentralbank am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag. "Damit treffen innerhalb weniger Tage Unternehmenszahlen auf neue Signale zum künftigen Zinskurs. Diese Kombination hat das Potenzial, die Risikobereitschaft der Anleger deutlich zu verändern", so Bouhmidi.
Derweil lieferten die jüngsten Quartalszahlen großer europäischer Konsumgüterkonzerne wenig Anlass zur Zuversicht, schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. Die Ergebnisse von Nestle , Reckitt und Beiersdorf zeigten, dass die Verbraucher ihr Kaufverhalten zunehmend an die gestiegenen Lebenshaltungskosten anpassten.
Die Aktien von Beiersdorf rutschten um 3,3 Prozent ab. Ein Börsianer wertete das Geschäft der Sparte Tesa als Enttäuschung.
Mercedes-Benz hatte wegen der Krise in China und hoher Kosten seine Gewinnpläne für das laufende Jahr gestutzt. Neben einem zunehmend herausfordernden Umfeld in China erwartet der Autobauer auch höhere Kosten im vierten Quartal, unter anderem für Material. Die Papiere verloren als Dax-Schlusslicht fast vier Prozent.
Am MDax-Ende wurden die Titel von Suss Microtec mit einem Kursabschlag von 4 Prozent für ihre gesenkten Jahresziele abgestraft. Zwischenzeitlich waren die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie bis um 13 Prozent auf das tiefste Niveau seit März eingebrochen und hatten seit dem Rekordhoch im Juni rund 60 Prozent eingebüßt.
Die Papiere von Porsche AG hingegen reagierten mit einem Kursplus von fast vier Prozent auf Quartalszahlen des Sportwagenbauers. Die Stuttgarter hätten ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die zum Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, kommentierte Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan.
Die Anteilscheine von Flatexdegiro bauten ihre jüngste Kurserholung um mehr als fünf Prozent aus. Zuvor hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die zusätzliche Eigenmittelanforderung für den Online-Broker von 2,50 Prozent auf 1,50 Prozent gesenkt.
Der IT-Dienstleister Cancom hatte wegen der weiter anhaltenden Kaufzurückhaltung seine Umsatzzielspanne für 2026 gesenkt. Der Aktienkurs sackte am Ende des Nebenwerteindex SDax um sechs Prozent ab.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,79 Prozent auf 6.164,69 Punkte. Der Schweizer SMI legte weniger deutlich zu, während der FTSE 100 nachgab. In London hatten enttäuschende Quartalsberichte der Bank HSBC und von Reckitt belastet. Der Dow Jones Industrial bewegte sich zum europäischen Handelsschluss kaum vom Fleck./la/he
--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 227,5 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 318,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +39,53 %/+283,94 % bedeutet.
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Was bringen dir solche Beiträge? Mal davon abgesehen, dass du scheinbar nicht den Charakter hast und nur an vermeintlich roten Tagen hier schreibst, weil du short gerichtet bist. komisch, dass man an grünen Tagen oder Turnaorund Tagen gar nichts von dir hört ;) easy ist bei dir nur wie man wohl Kapital unnötig bindet und ins Minus laufen lässt. Deine entrys hätten so viel besser sein können, aber das "Setup", dass du spielst, ist einfach nur Lotto.
sorry für eine tonne geschreibsel - bekomme immer wieder fragen mit fast gleichen themen deswegen hier damit ich nicht öfters das gleiche antworten muss.
1. Wie viel Prozent deines Depots hängen bei so einem Move in Scheinen, und wo ziehst du die Grenze?
2. Wie läuft es bei dir genau ab, wenn der Markt schon 300 bis 400 Punkte gegen dich gelaufen ist: Nachkaufen (in welchen Stückzahlen), Gegenposition, oder erst mal nichts?
3. Gibt es einen Punkt, an dem du trotz "kein Verlust" doch aussteigst oder halbierst, bevor der KO erreicht wird?
4. Wie viel freies Kapital hältst du bereit, damit du solche Phasen aussitzen kannst?
zu 1:
habe ein grosses depot deswegen erster einstieg etwa unter 1% des depots , bedeutet 400-700 scheine.
es gibt keine grenze , auch wenn es kurz 7% des depots sein sollte - das passiert selten , 3-7 mal im jahr.
zu2:
erst mal nichts zu machen ist eine todsünde und vernichtet einen. ist man hinten dann muss man extremst aktiv agieren = kein leben mehr
bis wieder leicht plus erreicht wird.
mit abständen von 50-80 punkten im dax und 70 - 150 punkten dow mache ich immer weiter, allerdings nach 2 posis (seltener) auch mit gegenpositionen. .
für gegenpositionen gibt es keine abstände , immer nachdenken und handeln heisst die devise.
beispiel freitag dow ->> 750 punkte runter : 7 mal long ung und 2 mal short . ergebniss? -> 5 mal long mit kleinen gewinnen und 2 mal short mit grösseren gewinnen verkauft .
trotzdem den tag tiefrot beendet. gerade für diese kleine gewinne soll man immer aktiv bleiben. die sind aber nicht dafür gedacht sofort mit dem ersten
nachkauf ins plus zu laufen. das soll vor allem den verlauf abmildern. gelingt damit ein plus auf-alle posis zusammen , auch gut -> flaten möglich.
es gibt immer ein tag ( wochen) danach wo man weiter machen kann.
und wenn glück dazu kommt dann so wie montag -> dow mit 500 punkten plus um 8.00 und insgesamt deutlich im plus gelandet..
bei mir ist die 2te posi fast immer gleich gross wie die erste, erst die nächsten werden um 20% grösser zb: erste dow 400 stück , dritte 500.
zu3:
nein es gibt keinen austieg punkt, es zählen nur gewinne. erreiche ich nach einem "kampf" nach tagen zB. beim "alles weg =flaten" 10€ plus , dann bin ich schon bereit auszusteigen. KO gibt es bei mir nicht - ich steige mit 900 bis 1100 punkten ein. wird daraus 400 punkte abstand dann tausche ich in 900 punkte abstand wieder. sofort nach einem kauf setze ich ein vkl rein. mir reichen nur 80 bis 150 € gewinn am tag , selten mache ich grosse gewinne mit einem trade, bei scalable sind das meistens 40 bis 120€ pro trade.
zu4:
freies kapital: mindestens das 70 fache des ersten einstieges. es gibt momente wo ich bis zu 7 posis gleichzeitig halte ( oft gleichzeitig beide seiten short und long)
zu5:
das hängt vom momentanen kurs ab. zB. dow am montag bei 52650 nach eröffnung 400 punkte hoch, dann könnte man mit 600 punkten abstand shorten , dax mit 500. abstände zu knapp? ->> dow unter 600 punkten abstand , dax 500, nasd100 800 punkte. für mich aber unwichtig , ich rolle - ersetze die scheine nach oben.
entscheidend sind die kosten , also der anbiter. geschieht das für ume dann hat das fast keine finanziellen auswirkungen.