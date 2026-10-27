🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax steigt vor Tech-Zahlen und Zinsentscheiden

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Dax und MDax stiegen vor Zahlen und Zinsentscheiden
    • Techzahlen und Notenbanken prägen die Börsenwoche
    • Mercedes und Suss fielen, Porsche legte kräftig zu
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Dax steigt vor Tech-Zahlen und Zinsentscheiden
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den anstehenden Quartalszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne und den Zinsentscheidungen in den USA und der Eurozone hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag freundlich gezeigt. Der Leitindex Dax schloss 0,71 Prozent höher bei 25.590,77 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,69 Prozent auf 30.495,47 Punkte aufwärts.

    Die aktuelle Handelswoche könnte wichtige Weichen für die nächsten Kursbewegungen stellen, schrieb Marktanalyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Handelshaus IG. Mit den Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft am Mittwoch sowie Amazon am Donnerstag erreiche die Berichtssaison der Unternehmen einen Höhepunkt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nestlé SA!
    Long
    74,19€
    Basispreis
    1,03
    Ask
    × 8,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    88,55€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 14,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zudem stehen einige geldpolitische Entscheidungen an: Am Mittwoch jene der US-Notenbank Fed, gefolgt von der Europäischen Zentralbank am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag. "Damit treffen innerhalb weniger Tage Unternehmenszahlen auf neue Signale zum künftigen Zinskurs. Diese Kombination hat das Potenzial, die Risikobereitschaft der Anleger deutlich zu verändern", so Bouhmidi.

    Derweil lieferten die jüngsten Quartalszahlen großer europäischer Konsumgüterkonzerne wenig Anlass zur Zuversicht, schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. Die Ergebnisse von Nestle , Reckitt und Beiersdorf zeigten, dass die Verbraucher ihr Kaufverhalten zunehmend an die gestiegenen Lebenshaltungskosten anpassten.

    Die Aktien von Beiersdorf rutschten um 3,3 Prozent ab. Ein Börsianer wertete das Geschäft der Sparte Tesa als Enttäuschung.

    Mercedes-Benz hatte wegen der Krise in China und hoher Kosten seine Gewinnpläne für das laufende Jahr gestutzt. Neben einem zunehmend herausfordernden Umfeld in China erwartet der Autobauer auch höhere Kosten im vierten Quartal, unter anderem für Material. Die Papiere verloren als Dax-Schlusslicht fast vier Prozent.

    Am MDax-Ende wurden die Titel von Suss Microtec mit einem Kursabschlag von 4 Prozent für ihre gesenkten Jahresziele abgestraft. Zwischenzeitlich waren die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie bis um 13 Prozent auf das tiefste Niveau seit März eingebrochen und hatten seit dem Rekordhoch im Juni rund 60 Prozent eingebüßt.

    Die Papiere von Porsche AG hingegen reagierten mit einem Kursplus von fast vier Prozent auf Quartalszahlen des Sportwagenbauers. Die Stuttgarter hätten ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die zum Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, kommentierte Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan.

    Die Anteilscheine von Flatexdegiro bauten ihre jüngste Kurserholung um mehr als fünf Prozent aus. Zuvor hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die zusätzliche Eigenmittelanforderung für den Online-Broker von 2,50 Prozent auf 1,50 Prozent gesenkt.

    Der IT-Dienstleister Cancom hatte wegen der weiter anhaltenden Kaufzurückhaltung seine Umsatzzielspanne für 2026 gesenkt. Der Aktienkurs sackte am Ende des Nebenwerteindex SDax um sechs Prozent ab.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,79 Prozent auf 6.164,69 Punkte. Der Schweizer SMI legte weniger deutlich zu, während der FTSE 100 nachgab. In London hatten enttäuschende Quartalsberichte der Bank HSBC und von Reckitt belastet. Der Dow Jones Industrial bewegte sich zum europäischen Handelsschluss kaum vom Fleck./la/he

    --- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 227,5 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 318,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +39,53 %/+283,94 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    19 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss Dax steigt vor Tech-Zahlen und Zinsentscheiden Vor den anstehenden Quartalszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne und den Zinsentscheidungen in den USA und der Eurozone hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag freundlich gezeigt. Der Leitindex Dax schloss 0,71 Prozent höher bei 25.590,77 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     