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    BWH Hotels stellt Unternehmenstransformation vor und vereint globales Portfolio unter WorldHotels.

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    BWH Hotels stellt Unternehmenstransformation vor und vereint globales Portfolio unter WorldHotels.
    Foto: Meta Platforms

    Die strategische Weiterentwicklung vereint mehr als 4.000 Hotels in 100 Ländern und führt WorldHotels Rewards ein, ein einheitliches Treueprogramm, das am 5. Januar 2027 startet

    PHOENIX, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das weltweit führende Hotelunternehmen BWH Hotels kündigte heute eine umfassende Transformation an, bei der mehr als 4.000 Hotels und 18 Marken unter einem einzigen Treueprogramm und der globalen Dachmarke WorldHotels zusammengeführt werden. Ziel dieser Maßnahme ist es, das Bewusstsein für das Hotelportfolio zu stärken, mehr Klarheit für Reisende und Hotelbesitzer zu schaffen und das Wachstum durch eine einheitliche Plattform und verbesserte digitale Möglichkeiten zu beschleunigen, während gleichzeitig ein Gästeerlebnis geboten wird, das auf lokaler Expertise basiert.

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    Diese strategische Weiterentwicklung, die auf sorgfältiger Verbraucherforschung und Gästefeedback basiert, spiegelt wider, wie Reisende heutzutage Hotels entdecken, bewerten und buchen, und bewahrt gleichzeitig den lokalen Charakter jedes einzelnen, unabhängigen Hotels.

    „Wir haben für praktisch jeden Reiseanlass das passende Hotel, aber viele Reisende kennen nur einen Teil unseres Portfolios", sagte Larry Cuculic, Präsident und CEO von WorldHotels. „WorldHotels bietet uns eine klarere Möglichkeit, unsere Geschichte zu erzählen." Indem wir unsere Marken, unser Treueprogramm und unsere digitalen Angebote unter einer Dachmarke vereinen, erleichtern wir es Reisenden, zu verstehen, wer wir heute sind, und ermöglichen es unseren Hoteliers gleichzeitig, im globalen Wettbewerb besser zu bestehen und die Unabhängigkeit und Individualität unserer 4.000 Hotels zu bewahren."

    Obwohl das Portfolio des Unternehmens mittlerweile die Segmente Luxus, Boutique, gehobene Klasse, Langzeitaufenthalte und Economy umfasst, zeigen Untersuchungen, dass vielen Reisenden nur ein Teil des Angebots bekannt ist. Der Wechsel zu WorldHotels soll für mehr Klarheit und Bekanntheit sorgen und gleichzeitig die individuelle Identität der Marken und Hotels bewahren. Die Zusammenführung unter  WorldHotels schließt diese Lücke und bietet Gästen eine nahtlose Möglichkeit, das gesamte Spektrum der Hotelangebote zu erkunden.

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