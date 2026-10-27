H&R: Das zeigen die vorläufigen Zahlen fürs 3. Quartal 2026
Kräftiges Wachstum bei H&R: Umsatz und EBITDA legen im dritten Quartal 2026 deutlich zu. Während ChemPharm das Ergebnis antreibt, bleibt das Kunststoffgeschäft unter Druck.
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- Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um knapp 33 % auf 411,8 Mio. Euro; das EBITDA erhöhte sich auf 47,9 Mio. Euro nach 20,3 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
- In den ersten neun Monaten 2026 erreichte H&R einen Umsatz von 1.112,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 132,3 Mio. Euro – gegenüber 963,7 Mio. bzw. 60,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das Neunmonatsergebnis der Aktionäre betrug 61,5 Mio. Euro; das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 Euro.
- ChemPharm REFINING war der wichtigste Ergebnistreiber: Das Segment-EBITDA erreichte in den ersten neun Monaten 98,9 Mio. Euro. ChemPharm SALES verbesserte sein operatives Ergebnis auf 38,3 Mio. Euro.
- Das Segment KUNSTSTOFFE blieb defizitär: Der Fehlbetrag betrug in den ersten neun Monaten 2,4 Mio. Euro; Umsatz und Ergebnis litten unter der angespannten Lage der Automobilindustrie.
- Der operative Cashflow lag nach neun Monaten bei 58,3 Mio. Euro, der Free Cashflow bei 22,9 Mio. Euro. H&R bestätigte den Kurs auf die EBITDA-Prognose von 120 bis 145 Mio. Euro; endgültige Zahlen sollen am 13. November 2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei H&R ist am 13.11.2026.
Der Kurs von H&R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,7800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,02 % im
Minus.
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