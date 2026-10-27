Neeyamo wurde in der Multi-Country Payroll PEAK Matrix-Bewertung der Everest Group 2026 als führendes Unternehmen und herausragender Leistungsträger ausgezeichnet

LOS GATOS, Kalifornien, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Neeyamo, ein führender globaler Anbieter von Gehaltsabrechnungs- und HR-Lösungen, wurde in den globalen und asiatisch-pazifischen (APAC) Bewertungen der Everest Group's 2026 Multi-country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix als Marktführer positioniert. Neeyamo wurde auch in der EMEA-Bewertung als ein wichtiger Konkurrent positioniert.

Die Bewertung beurteilt 32 Anbieter aus den Märkten Global, EMEA und APAC hinsichtlich Markteinfluss und Vision & Leistungsfähigkeit. Der Aufstieg von Neeyamo vom Hauptkonkurrenten im Jahr 2025 zum Marktführer im Jahr 2026 spiegelt die kontinuierlichen Investitionen in native Gehaltsabrechnungssysteme, KI-gestützte Innovationen durch ARIA und Compass sowie die integrierte Gehaltsabrechnung wider.

Aufbauend auf jahrelangen Investitionen in integrierte Gehaltsabrechnungstechnologie, lokalisierte Bereitstellungskapazitäten und eine wachsende internationale Präsenz hat Neeyamo sein Betriebsmodell kontinuierlich weiterentwickelt, um den zunehmend komplexen Anforderungen multinationaler Unternehmen gerecht zu werden. Für die Kunden bedeutet dies einen Anbieter und eine Plattform, die einheitliche Lohnabrechnung, Governance und Transparenz über alle Länder hinweg gewährleisten, einschließlich der Nischenmärkte, in denen fragmentierte lokale Anbieter das größte Compliance-Risiko darstellen.

Die Stärken von Neeyamo zeigen sich in jeder Region, in der das Unternehmen tätig ist. EMEA, die größte Region des Unternehmens, verlangt Genauigkeit angesichts dichter und sich schnell verändernder Regulierungen. Lateinamerika, die am schnellsten wachsende Region, verzeichnet mit der Expansion der Unternehmen eine steigende Nachfrage nach lokal konformen Lohnabrechnungssystemen. Im asiatisch-pazifischen Raum machen unterschiedliche Rechtsrahmen, Sprachen und Steuerstrukturen die Positionierung als Marktführer besonders bedeutsam für multinationale Unternehmen, die globale Standards mit lokaler Präzision in Einklang bringen wollen.

„Die firmeneigene Lohnabrechnungstechnologie und die Expertise von Neeyamo im Management komplexer, geografisch verteilter Lohnabrechnungsvorgänge haben dazu beigetragen, dass sich das Unternehmen eine differenzierte Position auf dem globalen MCP-Markt sichern konnte." Die Investitionen in den Ausbau der nativen Gehaltsabrechnungsfunktionen, die Stärkung der gesetzlichen Integrationen und die Verbesserung des Compliance-Managements durch Compass sowie die Einführung von Payroll I.O spiegeln den Fokus auf die Vereinfachung globaler Gehaltsabrechnungsprozesse wider. „Diese Fortschritte, unterstützt durch KI-gestützte Automatisierung und ein wachsendes HCM-Partnerschaftsökosystem, haben dazu beigetragen, dass Neeyamo sich bei den Everest Group's Global Multi-country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix Assessments 2026 als Leader und Star Performer hervorgetan hat", sagte Priyanka Mitra, Vice President der Everest Group.

„Diese Anerkennung spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Kunden in uns setzen, wenn es um die Lohn- und Gehaltsabrechnung in einigen der komplexesten Märkte der Welt geht, sei es in Europa, Lateinamerika oder im asiatisch-pazifischen Raum." Noch wichtiger ist jedoch, dass es unser Engagement unterstreicht, multinationale Unternehmen dabei zu unterstützen, die Komplexität der Lohn- und Gehaltsabrechnung mit mehr Zuversicht zu bewältigen. „Aufbauend auf dieser Anerkennung liegt unser Fokus weiterhin darauf, eine vernetzte, skalierbare Gehaltsabrechnungslösung anzubieten, die globale Konsistenz mit lokaler Expertise verbindet", sagte Samuel Isaac, CMO und Präsident von Neeyamo.

Mit Blick auf die Zukunft wird Neeyamo weiterhin globale Skalierbarkeit mit lokaler Compliance-Expertise, intelligenter Automatisierung und tieferer Integration in Enterprise-HCM-Ökosysteme kombinieren.

Über Neeyamo

Neeyamo ist ein führender globaler Anbieter von Gehaltsabrechnungstechnologie, der multinationale Unternehmen in die Lage versetzt, die Gehaltsabrechnung in über 160 Ländern nativ über eine KI-gestützte, einheitliche Gehaltsabrechnungsplattform abzuwickeln. Die Plattform bietet Funktionen für Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung, Abwesenheitsmanagement und Compliance und lässt sich nahtlos in führende HCM-Ökosysteme integrieren. Erfahren Sie mehr unter www.neeyamo.com oder kontaktieren Sie uns unter irene.jones@neeyamo.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/neeyamo-wurde-in-der-multi-country-payroll-peak-matrix-bewertung-der-everest-group-2026-als-fuhrendes-unternehmen-und-herausragender-leistungstrager-ausgezeichnet-302921079.html