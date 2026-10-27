🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEverest Re Group AktievorwärtsNachrichten zu Everest Re Group

    Neeyamo wurde in der Multi-Country Payroll PEAK Matrix-Bewertung der Everest Group 2026 als führendes Unternehmen und herausragender Leistungsträger ausgezeichnet

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare
    Neeyamo wurde in der Multi-Country Payroll PEAK Matrix-Bewertung der Everest Group 2026 als führendes Unternehmen und herausragender Leistungsträger ausgezeichnet
    Foto: adobe.stock.com

    LOS GATOS, Kalifornien, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Neeyamo, ein führender globaler Anbieter von Gehaltsabrechnungs- und HR-Lösungen, wurde in den globalen und asiatisch-pazifischen (APAC) Bewertungen der Everest Group's 2026 Multi-country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix als Marktführer positioniert. Neeyamo wurde auch in der EMEA-Bewertung als ein wichtiger Konkurrent positioniert.

    Everest's Group's 2026 Multi-country Payroll PEAK Matrix assessment highlights Neeyamo’s recognition as a Leader & Star Performer in Global and APAC, and a Major Contender in EMEA

    Die Bewertung beurteilt 32 Anbieter  aus den Märkten Global, EMEA und APAC hinsichtlich Markteinfluss und Vision & Leistungsfähigkeit. Der Aufstieg von Neeyamo vom Hauptkonkurrenten im Jahr 2025 zum Marktführer im Jahr 2026 spiegelt die kontinuierlichen Investitionen in native Gehaltsabrechnungssysteme, KI-gestützte Innovationen durch ARIA  und Compass sowie die integrierte Gehaltsabrechnung wider.

    Aufbauend auf jahrelangen Investitionen in integrierte Gehaltsabrechnungstechnologie, lokalisierte Bereitstellungskapazitäten und eine wachsende internationale Präsenz hat Neeyamo sein Betriebsmodell kontinuierlich weiterentwickelt, um den zunehmend komplexen Anforderungen multinationaler Unternehmen gerecht zu werden. Für die Kunden bedeutet dies einen Anbieter und eine Plattform, die einheitliche Lohnabrechnung, Governance und Transparenz über alle Länder hinweg gewährleisten, einschließlich der Nischenmärkte, in denen fragmentierte lokale Anbieter das größte Compliance-Risiko darstellen.

    Die Stärken von Neeyamo zeigen sich in jeder Region, in der das Unternehmen tätig ist. EMEA, die größte Region des Unternehmens, verlangt Genauigkeit angesichts dichter und sich schnell verändernder Regulierungen. Lateinamerika, die am schnellsten wachsende Region, verzeichnet mit der Expansion der Unternehmen eine steigende Nachfrage nach lokal konformen Lohnabrechnungssystemen. Im asiatisch-pazifischen Raum machen unterschiedliche Rechtsrahmen, Sprachen und Steuerstrukturen die Positionierung als Marktführer besonders bedeutsam für multinationale Unternehmen, die globale Standards mit lokaler Präzision in Einklang bringen wollen.

    „Die firmeneigene Lohnabrechnungstechnologie und die Expertise von Neeyamo im Management komplexer, geografisch verteilter Lohnabrechnungsvorgänge haben dazu beigetragen, dass sich das Unternehmen eine differenzierte Position auf dem globalen MCP-Markt sichern konnte." Die Investitionen in den Ausbau der nativen Gehaltsabrechnungsfunktionen, die Stärkung der gesetzlichen Integrationen und die Verbesserung des Compliance-Managements durch Compass sowie die Einführung von Payroll I.O spiegeln den Fokus auf die Vereinfachung globaler Gehaltsabrechnungsprozesse wider. „Diese Fortschritte, unterstützt durch KI-gestützte Automatisierung und ein wachsendes HCM-Partnerschaftsökosystem, haben dazu beigetragen, dass Neeyamo sich bei den Everest Group's Global Multi-country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix Assessments 2026 als Leader und Star Performer hervorgetan hat", sagte Priyanka Mitra, Vice President der Everest Group.

    „Diese Anerkennung spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Kunden in uns setzen, wenn es um die Lohn- und Gehaltsabrechnung in einigen der komplexesten Märkte der Welt geht, sei es in Europa, Lateinamerika oder im asiatisch-pazifischen Raum." Noch wichtiger ist jedoch, dass es unser Engagement unterstreicht, multinationale Unternehmen dabei zu unterstützen, die Komplexität der Lohn- und Gehaltsabrechnung mit mehr Zuversicht zu bewältigen. „Aufbauend auf dieser Anerkennung liegt unser Fokus weiterhin darauf, eine vernetzte, skalierbare Gehaltsabrechnungslösung anzubieten, die globale Konsistenz mit lokaler Expertise verbindet", sagte Samuel Isaac, CMO und Präsident von Neeyamo.

    Mit Blick auf die Zukunft wird Neeyamo weiterhin globale Skalierbarkeit mit lokaler Compliance-Expertise, intelligenter Automatisierung und tieferer Integration in Enterprise-HCM-Ökosysteme kombinieren.

    Über Neeyamo

    Neeyamo ist ein führender globaler Anbieter von Gehaltsabrechnungstechnologie, der multinationale Unternehmen in die Lage versetzt, die Gehaltsabrechnung in über 160 Ländern nativ über eine KI-gestützte, einheitliche Gehaltsabrechnungsplattform abzuwickeln. Die Plattform bietet Funktionen für Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung, Abwesenheitsmanagement und Compliance und lässt sich nahtlos in führende HCM-Ökosysteme integrieren. Erfahren Sie mehr unter www.neeyamo.com oder kontaktieren Sie uns unter irene.jones@neeyamo.com.

    Neeyamo Logo

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/neeyamo-wurde-in-der-multi-country-payroll-peak-matrix-bewertung-der-everest-group-2026-als-fuhrendes-unternehmen-und-herausragender-leistungstrager-ausgezeichnet-302921079.html

     





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neeyamo wurde in der Multi-Country Payroll PEAK Matrix-Bewertung der Everest Group 2026 als führendes Unternehmen und herausragender Leistungsträger ausgezeichnet LOS GATOS, Kalifornien, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Neeyamo, ein führender globaler Anbieter von Gehaltsabrechnungs- und HR-Lösungen, wurde in den globalen und asiatisch-pazifischen (APAC) Bewertungen der Everest Group's 2026 Multi-country …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     