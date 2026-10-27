EuroStoxx prescht ins Plus vor - London schwach

Der EuroStoxx 50 ging 0,79 Prozent höher bei 6.164,69 Punkten aus dem Handel. Er knüpfte so an seine Erholung vom Tief seit Juni an, die zu Wochenbeginn bereits begonnen hatte.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Börsen am Dienstag dank einer Nachmittagsrally noch klar ins Plus vorgedrungen. Ein Indiz für eine wieder anziehende Risikobereitschaft der Anleger lieferten die US-Börsen mit den dort gefragten Technologiewerten. Am Tag vor dem US-Zinsentscheid war es auch gut für die Stimmung, dass die Ölpreise in der Hoffnung auf Diplomatie am Persischen Golf etwas nachgaben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

An wichtigen Länderbörsen außerhalb der Eurozone war das Bild durchwachsen. Während der Schweizer SMI auf einen Anstieg um 0,40 Prozent auf 14.597,63 Punkte kam, blieb der britische FTSE 100 mit seinem Schlussstand von 10.686,54 Punkten klar in der Verlustzone stecken. Unter dem Einfluss einiger enttäuschender Quartalsberichte büßte der Londoner Leitindex am Ende 0,75 Prozent ein.

Schlusslicht in Europa waren am Ende die Autowerte, nachdem Mercedes-Benz die Anleger mit einem gesenkten Gewinnziel negativ überrascht hatte. Dies machte die Papiere der Stuttgarter im EuroStoxx mit fast vier Prozent Minus zum abgeschlagenen Schlusslicht. In Paris folgten dem die Papiere von Renault und des Zulieferkonzerns Valeo nach unten.

In London prägte ein Kursrutsch um 5,4 Prozent bei HSBC das Bild negativ, noch ergänzt um Reckitt mit einem Abschlag von fast fünf Prozent. Die Großbank HSBC wurde von durchwachsenen Quartalszahlen belastet, sie enttäuschte mit den Zinserträgen und dem Vermögensverwaltungsgeschäft. Reckitt verstimmte die Anleger mit dem Umsatzwachstum und einem gekappten Jahresziel.

Eine Stütze im Sog der New Yorker Nasdaq waren Technologiewerte mit Infineon als bester EuroStoxx-Wert. Kurz bevor am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen der Tech-Riesen Alphabet und Microsoft erwartet werden, fragten Investoren die zuletzt außer Mode geratenen KI-Aktien wieder nach.

In Zürich war Novartis mit Plus von einem Prozent eine Stütze. Der negative Einfluss von Nachahmer-Präparaten im dritten Quartal ließ weiter nach, während der Pharmakonzern zugleich von Produktivitätsverbesserungen profitierte. Dadurch verdiente er auf bereinigter Basis mehr als erwartet und wurde optimistischer, was die Gewinnentwicklung in diesem Jahr betrifft.

Unter den kleineren Werten in der Schweiz zogen die Aktien von Inficon nach Zahlen um gut acht Prozent an. Der Halbleiter-Aufschwung stimmt den Sensorenhersteller optimistisch für 2027.

Die Papiere des Verpackungsunternehmens SIG Group sprangen in Zürich sogar um fast zehn Prozent nach oben. Der Konzern übertraf mit seinen Quartalszahlen selbst die optimistischsten Erwartungen. Zudem wurden die Jahres- und Mittelfristziele angehoben./tih/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 39,87 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 18:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 488,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +14,21 %/+202,82 % bedeutet.



