XRP: Garlingshouse falsches Spiel mit den XRP-Investoren!
Heute schaue ich erneut hinter die Schlagzeilen. Und dabei stellt sich eine unbequeme Frage: Wer profitiert eigentlich von der Zukunft, die Garlinghouse seiner Community verkauft?
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