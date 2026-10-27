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    Nokia setzt Gewinnserie mit dem dritten Anstieg in Folge fort

    Spotlight

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    Nokia legt um 4,36 % zu und steigt damit stärker als die Wettbewerber Cisco Systems und Ericsson.

    Spotlight - Nokia setzt Gewinnserie mit dem dritten Anstieg in Folge fort
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Für Nokia zeichnet sich der dritte Gewinntag in Folge ab, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zunächst um 1,46 % nachgegeben hat. Der Handel ist rege: Der Umsatz erreicht bereits das 2,7-Fache des gesamten Vortags. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser liegen zunächst nicht vor.

    Nokia Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.10.2026

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Nokia in den letzten drei Monaten Verluste von -0,26 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nokia Aktie damit um -1,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,11 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nokia um +42,22 % gewonnen.

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    Während Nokia heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,79 %. Damit gehört Nokia heute zu den auffälligeren Werten.

    Die Aktie von Nokia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 36,60 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,81 %, über 10 Jahre bei 6,22 %.

    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 27.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 27.10.2026 im Eurozone 50.

    Informationen zur Nokia Aktie

    Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

    Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,52 Mrd.EUR € wert.

    Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,82 %
    1 Monat -12,11 %
    3 Monate -0,26 %
    1 Jahr +51,88 %
    Stand: 27.10.2026, 19:00 Uhr

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,68 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +2,14 %.

    Nokia Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nokia Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nokia Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Nokia

    +3,67 %
    -1,59 %
    -12,08 %
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    +53,03 %
    +161,14 %
    +63,06 %
    +69,17 %
    -37,33 %
    ISIN:FI0009000681WKN:870737
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