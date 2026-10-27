Wahlverlierer Bolsonaro gibt trotz Anordnung Pässe nicht ab

BRASILIA (dpa-AFX) - Der unterlegene brasilianische Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro hat eine gerichtlich gesetzte Frist zur Abgabe seiner Reisepässe verstreichen lassen. Der Senator kam einer Anordnung des Obersten Gerichts nicht fristgerecht nach, wie unter anderem das Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf die Bundespolizei berichtete.

Richter Alexandre de Moraes vom Obersten Gerichtshof hatte Bolsonaro aufgefordert, seine Reisepässe binnen 24 Stunden abzugeben. Zugleich ließ er die Dokumente annullieren und untersagte ihm, das Land zu verlassen. Die Anordnung erging in einem Ermittlungsverfahren gegen Bolsonaro und den Anwalt Willer Tomaz wegen des Verdachts der Geldwäsche. Bolsonaro weist ein Fehlverhalten zurück.