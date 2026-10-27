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    Nasdaq setzt Erholung fort - Dow hinkt nach

    Aktien New York

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    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq legt dank Anthropic-Börsenfantasie weiter zu
    • Nasdaq-100 und S&P 500 steigen, Dow bleibt fast stabil
    • Boeing stürzt ab, Chipwerte und UPS legen deutlich zu
    Aktien New York - Nasdaq setzt Erholung fort - Dow hinkt nach
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Nasdaq knüpft am Dienstag an ihre Erholung vom Wochenstart an. Die Vorfreude auf den konkreter werdenden Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic hielt vor den weiteren Quartalsberichten, die in der kommenden Tagen von Schwergewichten aus der Tech-Branche erwartet werden, noch etwas an.

    Der Nasdaq-100-Index baute seine Gewinne nach einer zunächst noch verhaltenen ersten Handelsstunde mit 29.621 Punkten auf zuletzt 1,2 Prozent aus, während der marktbreite S&P 500 um 0,6 Prozent auf 7.719 Zähler stieg. Am Tag vor dem US-Zinsentscheid war es auch gut für die Stimmung, dass die Ölpreise in der Hoffnung auf Diplomatie am Persischen Golf etwas nachgaben.

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    Bei Standardwerten blieben die Anleger aber vor den neuen geldpolitischen Impulsen zögerlicher, die am Mittwoch erwartet werden. Der Dow Jones Industrial lag zwei Stunden vor Schluss mit 52.375 Zählern nur ganz knapp im Plus. Er wurde gebremst von negativen Reaktionen auf die Geschäftszahlen einiger Indexmitglieder, allen voran Boeing .

    Der Flugzeughersteller hat in seiner Dauerkrise wegen des Kerngeschäfts ein weiteres Verlustquartal verbucht. Dies war aber nicht maßgeblich dafür, dass der Kurs nach einer anfangs noch mäßig enttäuschten Reaktion auf die vorgelegten Quartalszahlen um fast zehn Prozent abrutschte. Dafür verantwortlich gemacht wurden enttäuschende Begleitaussagen zu den Auslieferungen und dem längerfristigen Cashflow.

    Als ein weiterer großer Dow-Verlierer litten die Aktien von Sherwin-Williams mit 2,2 darunter, dass der Farbenproduzent im dritten Quartal beim Gewinn die Erwartungen der Analysten verfehlte. Die Titel von Coca-Cola büßten ein Prozent ein, obwohl der Getränkekonzern starke Resultate vorgelegt und erneut seine Jahresprognose erhöht hatte. Diese Neuigkeiten reichten den Anlegern aber nicht, um das jüngste Rekordhoch wieder anzugreifen.

    Im Tech-Sektor ging die Erholung bei Aktien aus dem Chipsektor weiter, die am Vortag eingeleitet wurde, nachdem der KI-Plattformanbieter die Unterlagen für einen Börsengang eingereicht hatte. Broadcom gehörte mit mehr als drei Prozent Plus zu den größeren Gewinnern nach einer Kaufempfehlung des Analysehauses D.A. Davidson.

    Unter den Größten der Tech-Branche überwogen die Gewinne, allen voran bei Tesla , denn die Titel des Elektroautobauers setzten ihre schwungvolle Erholung in Erwartung einer möglichen Fusion mit SpaceX fort. Unter Druck blieben derweil die Meta -Aktien mit einem Abschlag von 1,2 Prozent.

    Gespannt wird in der Branche darauf gewartet, was am Mittwoch nach Börsenschluss Alphabet und Microsoft berichten, gefolgt von Amazon am Donnerstag.

    Aus dem Nebenwerte-Bereich konnte der Paketdienst UPS seine Anleger mit dem Quartalsbericht überzeugen. Für die Aktien ging es um fünf Prozent nach oben und im Schlepptau schaffte es Fedex mit zwei Prozent ins Plus. Kurz vor Beginn des lukrativen Feiertagsgeschäft hat UPS seine Jahresprognosen auf ein überraschend hohes Niveau nach oben geschraubt./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 228,2 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 19:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +67,46 %/+272,13 % bedeutet.





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