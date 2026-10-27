Nervöse Schwingungen im DAX
Elliott Wellen Analyse
Foto: www.robbys-elliottwellen.de
Die kurze Einschätzung der Lage
Die nervösen Schwingungen im DAX halten an. Eine stabile Jahresendrallye scheint sich vor den US-Wahlen nicht herauszubilden.
Die nervösen Schwingungen im DAX halten an. Eine stabile Jahresendrallye scheint sich vor den US-Wahlen nicht herauszubilden.
Anzeige
Präsentiert von
Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.
Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 26619 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26619; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.
Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)
Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.
Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.
Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 26619). Das Maximalziel 25851 einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Minimalziel einer gedehnten orangenen 5 ist 28906 (blauer Pfad).
Die orangene 5 kann mit lila 1=25153, lila 2=24692, lila 3=26579 oberhalb des Mindestziels 25903, lila 4=25911 sowie lila 5/grüner 1=26619 nebst grüner 2 bisher 24786 mit lila A=24786 (rote W=25168, rote X=25521 – oberhalb 23 RT 25511, rote Y=24786) unterhalb des 38er RT bei 24801 (grüne Fibos), vermutlich laufende lila B (bisher 25707; rote A=25707, rote B bisher 25010, rote C bisher 25646) und noch fehlender lila C (bisher 25010) gezählt werden. Die lila B hat bereits ihrem Zielbereich zwischen 25486 und 27752 (hellgrüne Fibos) erreicht und das 61er Ziel der lila C liegt derzeit bei 24574 (graue Fibos).
Power-Impuls (Umrandete Beschriftung; Nebenvariante)
Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 wurde bei 21860 beendet. Vermutlich läuft die lila 3 (bisher 26619); es kann aber auch eine abgeschlossene lila 3=26619 mit anschliessender lila 4 (bisher 24786) und fehlender lila 5 derzeit mit Zielbereich zwischen 26619 und 29541 gezählt werden.
Fazit:
DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.
Disclaimer:
Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.
Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 26619 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26619; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.
Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)
Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.
Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.
Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 26619). Das Maximalziel 25851 einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Minimalziel einer gedehnten orangenen 5 ist 28906 (blauer Pfad).
Die orangene 5 kann mit lila 1=25153, lila 2=24692, lila 3=26579 oberhalb des Mindestziels 25903, lila 4=25911 sowie lila 5/grüner 1=26619 nebst grüner 2 bisher 24786 mit lila A=24786 (rote W=25168, rote X=25521 – oberhalb 23 RT 25511, rote Y=24786) unterhalb des 38er RT bei 24801 (grüne Fibos), vermutlich laufende lila B (bisher 25707; rote A=25707, rote B bisher 25010, rote C bisher 25646) und noch fehlender lila C (bisher 25010) gezählt werden. Die lila B hat bereits ihrem Zielbereich zwischen 25486 und 27752 (hellgrüne Fibos) erreicht und das 61er Ziel der lila C liegt derzeit bei 24574 (graue Fibos).
Power-Impuls (Umrandete Beschriftung; Nebenvariante)
Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 wurde bei 21860 beendet. Vermutlich läuft die lila 3 (bisher 26619); es kann aber auch eine abgeschlossene lila 3=26619 mit anschliessender lila 4 (bisher 24786) und fehlender lila 5 derzeit mit Zielbereich zwischen 26619 und 29541 gezählt werden.
Fazit:
DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.
Disclaimer:
Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte