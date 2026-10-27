Börsen Update USA - 27.10. - US Tech 100 stark +1,17 %

Der US 30 steht aktuell (19:59:32) bei 52.376,42 PKT und steigt um +0,05 %.

Top-Werte: Caterpillar +3,21 %, Amazon +2,56 %, Goldman Sachs Group +2,48 %, Verizon Communications +1,94 %, Sherwin-Williams -1,01 %

Flop-Werte: Boeing -9,72 %, Salesforce -1,94 %, Chevron Corporation -1,16 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.644,37 PKT und steigt um +1,17 %.

Top-Werte: Nebius Group Registered (A) +10,05 %, Astera Labs +8,07 %, Rocket Lab Corporation +7,86 %, Ferrovial +7,68 %, Western Digital +7,35 %

Flop-Werte: Paychex -4,99 %, Cintas -4,81 %, Thomson Reuters -4,49 %, Intuit -2,89 %, Adobe -2,83 %

Der US 500 steht bei 7.716,83 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.

Top-Werte: Pentair +11,68 %, Dell Technologies Registered (C) +7,80 %, Western Digital +7,35 %, Super Micro Computer +6,90 %, Albemarle +6,66 %

Flop-Werte: Xylem -13,17 %, Boeing -9,72 %, Valero Energy -8,64 %, Phillips 66 -6,95 %, Marathon Petroleum Corporation -6,83 %