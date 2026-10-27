Dritter Verlusttag in Folge: Paychex fällt weiter

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Paychex Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -1,37 % hinzunehmen.

Die Verlustserie bei Paychex verlängert sich auf drei Handelstage. Ein konkreter Auslöser für den Rückgang ist nicht erkennbar. Mit den ebenfalls schwächeren Wettbewerbern steht die Aktie gegen den freundlichen Markttrend: Der US Tech 100 legt um 1,17 % zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Paychex Aktie damit um +0,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,87 %. Im Jahr 2026 gab es für Paychex bisher ein Plus von +1,78 %.

Während Paychex deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,17 %.

Informationen zur Paychex Aktie

Paychex ist ein US-Dienstleister für Lohn- und Gehaltsabrechnung, HR-Services und Benefits-Administration, fokussiert auf KMU. Hauptangebote: Payroll, HR-Outsourcing, Zeit- und Anwesenheitssysteme, PEO-Services. Starke Marktstellung in Nordamerika. Wichtige Konkurrenten: ADP, Paycom, Paylocity, Gusto. USP: starke KMU-Fokussierung, integrierte Plattform, hoher Servicegrad.

Es gibt 356 Mio. Paychex Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,11 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Paychex erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -0,22 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,37 %, über 10 Jahre bei 7,61 %.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Paychex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,05 % 1 Monat +10,87 % 3 Monate -1,37 % 1 Jahr -7,97 %

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Stand: 27.10.2026, 20:00 Uhr

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,91 %. Intuit notiert im Minus, mit -3,68 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Paychex Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Paychex Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.