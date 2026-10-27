Erstmals EU-Geld für SMRs: Emerald Horizon sieht echte Beschleunigung
Rückenwind für Europas Mini-Reaktoren: Die EIB finanziert erstmals einen SMR-Entwickler. Emerald Horizon sieht darin ein Signal für neue Wege bei Strom und Wärme.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert erstmals einen SMR-Entwickler: Das finnische Unternehmen Steady Energy erhält ein Wandeldarlehen von bis zu 40 Mio. Euro.
- Das EIB-Darlehen ist zinsfrei, läuft 20 Jahre und wird für Entwicklung, nichtnukleare Tests und Lizenzierung des Fernwärmereaktors LDR-50 eingesetzt.
- Die EU will erste SMR Anfang der 2030er-Jahre in Betrieb sehen; bis 2050 könnten laut Kommission 17 bis 53 Gigawatt SMR-Leistung in der EU erreicht werden. Die Finanzierung wird durch InvestEU unterstützt.
- Emerald Horizon sieht die EIB-Finanzierung als Bestätigung seiner Strategie. Das Grazer Unternehmen entwickelt einen beschleunigergetriebenen Thorium-Reaktor und strebt die integrierte Validierung bis 2029 sowie einen Demonstrator ab 2031 an.
- Der SMRX-Reaktor ist laut Unternehmen unterkritisch und soll ohne Kühlwasser Strom und Wärme liefern; die 10-MW-Technologie ist auf flexible Anwendungen und spätere Skalierung ausgelegt.
- Emerald Horizon und Steady Energy sehen sich als ergänzende Entwickler: Steady Energy zielt auf Fernwärme, SMRX auf Strom und Wärme. Zusätzlich ist Emerald Horizons hybrides Energiespeichersystem DUALstorePLUS bereits bestellbar.
Der Kurs von Emerald Horizon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1.135,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,22 % im
Minus.
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