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    NZWL: 9,875%-Anleihe über 5,7 Mio. Euro bis 29. Oktober an die Börse

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    NZWL setzt auf frisches Kapital und den Umtausch älterer Papiere: Die neue Anleihe läuft bis 2031, bietet 9,875 % Zinsen jährlich und erreicht zunächst ein Volumen von 5,7 Mio. Euro.

    NZWL: 9,875%-Anleihe über 5,7 Mio. Euro bis 29. Oktober an die Börse
    • Die NZWL hat die wichtigsten Fakten zur neuen Anleihe bekannt gegeben:
    • Das ausgegebene Volumen der Anleihe 2026/2031 beträgt 5,7 Mio. Euro; vorgesehen ist ein Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro.
    • Die Anleihe bietet einen jährlichen Kupon von 9,875 % und läuft fünf Jahre, vom 29. Oktober 2026 bis zum 29. Oktober 2031.
    • Der Handelsstart im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist spätestens für den 29. Oktober 2026 geplant; ein Handel per Erscheinen soll bereits ab dem 28. Oktober möglich sein.
    • Ein Teil der neuen Anleihe entstand durch den Umtausch älterer Schuldverschreibungen: 0,976 Mio. Euro der Anleihe 2021/2026 und 3,907 Mio. Euro der Anleihe 2022/2027.
    • Nach dem Umtausch stehen bei der Anleihe 2021/2026 noch 6,153 Mio. Euro und bei der Anleihe 2022/2027 noch 4,968 Mio. Euro aus.
    • NZWL zufolge stärkt der Umtausch die Finanzierungsstruktur und erhöht die Planungssicherheit; weitere Privatplatzierungen zur Aufstockung mehrerer Anleihen bleiben abhängig vom Marktumfeld möglich.


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