NZWL: 9,875%-Anleihe über 5,7 Mio. Euro bis 29. Oktober an die Börse
NZWL setzt auf frisches Kapital und den Umtausch älterer Papiere: Die neue Anleihe läuft bis 2031, bietet 9,875 % Zinsen jährlich und erreicht zunächst ein Volumen von 5,7 Mio. Euro.
- Die NZWL hat die wichtigsten Fakten zur neuen Anleihe bekannt gegeben:
- Das ausgegebene Volumen der Anleihe 2026/2031 beträgt 5,7 Mio. Euro; vorgesehen ist ein Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro.
- Die Anleihe bietet einen jährlichen Kupon von 9,875 % und läuft fünf Jahre, vom 29. Oktober 2026 bis zum 29. Oktober 2031.
- Der Handelsstart im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist spätestens für den 29. Oktober 2026 geplant; ein Handel per Erscheinen soll bereits ab dem 28. Oktober möglich sein.
- Ein Teil der neuen Anleihe entstand durch den Umtausch älterer Schuldverschreibungen: 0,976 Mio. Euro der Anleihe 2021/2026 und 3,907 Mio. Euro der Anleihe 2022/2027.
- Nach dem Umtausch stehen bei der Anleihe 2021/2026 noch 6,153 Mio. Euro und bei der Anleihe 2022/2027 noch 4,968 Mio. Euro aus.
- NZWL zufolge stärkt der Umtausch die Finanzierungsstruktur und erhöht die Planungssicherheit; weitere Privatplatzierungen zur Aufstockung mehrerer Anleihen bleiben abhängig vom Marktumfeld möglich.
0,00 %
-0,05 %
-0,60 %
-0,55 %
+0,61 %
+22,32 %
-1,58 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.