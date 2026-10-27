Erstmals EU-Geld für SMRs: Emerald Horizon sieht echte Beschleunigung
Rückenwind für Europas Mini-Reaktoren: Die EIB finanziert erstmals einen SMR-Entwickler mit bis zu 40 Millionen Euro. Auch Emerald Horizon sieht darin ein Signal für seine Strategie.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert erstmals einen SMR-Entwickler: Das finnische Unternehmen Steady Energy erhält ein Wandeldarlehen von bis zu 40 Mio. Euro.
- Das Darlehen ist zinsfrei, läuft 20 Jahre und soll unter anderem Entwicklung, nichtnukleare Tests und Lizenzierung des Fernwärmereaktors LDR-50 unterstützen.
- Die EU-Kommission unterstützt die Finanzierung über InvestEU. Die ersten europäischen SMRs sollen laut EU Anfang der 2030er-Jahre in Betrieb gehen; bis 2050 werden 17 bis 53 GW SMR-Leistung in der EU angestrebt.
- Die EIB kann unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 50 Prozent der förderfähigen Projektkosten finanzieren. Voraussetzung ist unter anderem, dass das Unternehmen bereits Eigenkapital von professionellen Investoren eingeworben hat.
- Emerald Horizon sieht die EIB-Finanzierung als Bestätigung seiner Strategie. Das Unternehmen entwickelt seinen SMRX-Reaktor stufenweise: Prototyp, Tests und Lizenzierung; eine integrierte Validierung ist für 2029, ein Demonstrator ab 2031 vorgesehen.
- SMRX soll laut Unternehmen ein beschleunigergetriebener, unterkritischer Thoriumreaktor sein, der Strom und Wärme ohne Kühlwasser liefert. Das Grazer Unternehmen entwickelt außerdem das hybride Energiespeichersystem DUALstorePLUS.
Der Kurs von Emerald Horizon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1.135,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,22 % im
Minus.
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