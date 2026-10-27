Alzchem Group beschließt Aktienrückkauf über bis zu 20 Mio. Euro
Alzchem setzt auf eigene Aktien: Bis zu 20 Mio. Euro will der Konzern in einen Rückkauf investieren. Der Start ist nach Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 29. Oktober 2026 geplant.
Foto: adobe.stock.com
- Alzchem Group AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Aktienrückkauf beschlossen.
- Geplant ist der Rückkauf von bis zu 125.000 Aktien über die Börse.
- Das Gesamtvolumen beträgt bis zu 20 Mio. Euro, ohne Erwerbsnebenkosten.
- Der Rückkauf soll innerhalb eines Zeitraums von bis zu zwölf Monaten erfolgen.
- Die Aktien können als Akquisitionswährung, für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder zur Einziehung und Kapitalherabsetzung genutzt werden.
- Der Rückkauf beginnt nach Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse am 29. Oktober 2026; Einzelheiten werden unmittelbar vor dem Start bekanntgegeben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Alzchem Group ist am 29.10.2026.
Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 160,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,97 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.386,73PKT (+0,33 %).
+1,51 %
+0,87 %
+1,69 %
-8,56 %
+4,10 %
+658,88 %
+618,58 %
+215,90 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte