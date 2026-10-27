KAP AG Revises 2026 Guidance: Key Update for Investors
Currency headwinds and an unexpected loss of EV customer orders have prompted KAP AG to lower its revenue and earnings forecasts for 2026.
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- On 27 October 2026, KAP AG revised its financial guidance for 2026 during the ongoing closing process for the first nine months.
- The company now expects revenue of **EUR 220–240 million**, down from its previous forecast of **EUR 230–250 million**.
- Normalised EBITDA is now forecast at **EUR 14.5–17.5 million**, compared with the previous **EUR 19–23 million**.
- The earnings outlook was affected by negative currency effects as the Israeli shekel and Hungarian forint strengthened significantly against the euro.
- A major electric-vehicle-sector customer unexpectedly withdrew expected year-end call-offs at KAP’s Heiche US site in Jasper, USA.
- The lost orders lower expected revenue and leave capacity underutilised, further weighing on the surface technologies segment’s earnings.
The price of KAP at the time of the news was 0,9925EUR and was down -8,65 % compared with the previous day.
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