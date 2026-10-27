Mercedes-Benz Group Adjusts 2026 Outlook as Q4 Effects Approach
Pressure in China and rising costs have prompted Mercedes-Benz to cut its 2026 outlook, despite preliminary third-quarter earnings beating expectations.
Foto: Matthias Balk - dpa
- Mercedes-Benz Group lowered its 2026 outlook due to a more challenging market in China and higher fourth-quarter costs, including material costs.
- Mercedes-Benz Cars now forecasts an adjusted return on sales of 2%–3%, down from 3%–5%.
- Group EBIT is now expected to be at the prior-year level, rather than significantly higher; Industrial Business free cash flow is expected to be significantly below the prior year.
- The outlook for Mercedes-Benz Vans’ adjusted return on sales (8%–10%) and Financial Services’ adjusted return on equity (12%–14%) is unchanged.
- Preliminary Q3 adjusted returns were 2.5% for Cars, 9.4% for Vans and 13.8% for Financial Services, each slightly above consensus.
- Preliminary Q3 Group EBIT was €1.77 billion versus €1.6 billion consensus, while Industrial Business free cash flow was €172 million versus €422 million consensus. Full Q3 results were scheduled for 28 October 2026.
The next important date, Q3 2026 Results Conference Call, at Mercedes-Benz Group is on 28.10.2026.
The price of Mercedes-Benz Group at the time of the news was 39,85EUR and was down -3,52 % compared with the previous
day.
At this time, the index DAX was at 25.624,00PKT (+0,99 %).
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