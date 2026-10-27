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    Mercedes-Benz Group passt 2026-Ausblick an – das steckt dahinter

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    Gegenwind aus China und steigende Kosten bremsen Mercedes-Benz: Der Autobauer senkt seine Jahresprognose 2026 und erwartet eine geringere Rendite im Pkw-Geschäft.

    Mercedes-Benz Group passt 2026-Ausblick an – das steckt dahinter
    Foto: Matthias Balk - dpa
    • Mercedes-Benz senkt den Jahresausblick 2026 wegen des schwierigeren Marktumfelds in China und höherer Kosten im vierten Quartal, darunter höhere Materialkosten.
    • Für Mercedes-Benz Cars wird nun eine bereinigte Umsatzrendite von 2–3 % erwartet, nach zuvor 3–5 %.
    • Das Konzern-EBIT soll auf Vorjahresniveau liegen; zuvor hatte Mercedes-Benz einen deutlichen Anstieg prognostiziert.
    • Der Free Cash Flow des Industriegeschäfts wird nun deutlich unter dem Vorjahresniveau erwartet und soll die Schwelle der bisherigen Prognosespanne knapp unterschreiten.
    • Die Prognosen für Vans (bereinigte Umsatzrendite: 8–10 %) und Financial Services (bereinigte Eigenkapitalrendite: 12–14 %) bleiben unverändert.
    • Die vorläufigen Q3-Ergebnisse: Cars-Umsatzrendite 2,5 %, Vans 9,4 %, Financial-Services-Eigenkapitalrendite 13,8 %, Konzern-EBIT 1,77 Mrd. € und Industrie-Free-Cash-Flow 172 Mio. €.

    Der nächste wichtige Termin, Conference Call Q3 2026 Results, bei Mercedes-Benz Group ist am 28.10.2026.

    Der Kurs von Mercedes-Benz Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 39,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,52 % im Minus.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.626,00PKT (+1,00 %).


    Mercedes-Benz Group

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    ISIN:DE0007100000WKN:710000
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