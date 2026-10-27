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    H&R Reveals Preliminary Q3 2026 Results: What Investors Should Know

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    H&R’s Q3 revenue surged 33% as EBITDA more than doubled, reinforcing a strong nine-month performance despite easing momentum and an unchanged full-year outlook.

    H&R Reveals Preliminary Q3 2026 Results: What Investors Should Know
    Foto: adobe.stock.com
    • H&R’s Q3 2026 revenue increased 33% year over year to €411.8 million, while EBITDA rose to €47.9 million from €20.3 million.
    • For the first nine months, revenue reached €1,112.2 million and EBITDA €132.3 million, up from €963.7 million and €60.5 million, respectively.
    • Nine-month net income attributable to shareholders was €61.5 million, compared with a loss of €0.4 million a year earlier; earnings per share were €1.65.
    • ChemPharm REFINING led segment earnings, with nine-month EBITDA of €98.9 million; ChemPharm SALES also improved, while PLASTICS remained loss-making.
    • Nine-month operating cash flow was €58.3 million and free cash flow €22.9 million. The equity ratio rose to 48.8% at September 30, 2026.
    • H&R remains on track to meet its revised 2026 EBITDA guidance of €120–145 million, although business momentum eased compared with Q2.

    The next important date, Publication of quarterly report (as of Q3), at H&R is on 13.11.2026.

    The price of H&R at the time of the news was 6,7800EUR and was down -1,02 % compared with the previous day.


    H&R

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    ISIN:DE000A2E4T77WKN:A2E4T7
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