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    JetBlue: Aktie schießt trotz Milliardenverlust um 20 Prozent nach oben

    Earnings-Turbo

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    JetBlue verfehlt die Gewinnerwartungen deutlich und senkt den Jahresausblick. Trotzdem schnellt die Aktie am Dienstag um rund 20 Prozent nach oben. Der Grund: starke Nachfrage trotz steigender Spritkosten.

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    Earnings-Turbo - JetBlue: Aktie schießt trotz Milliardenverlust um 20 Prozent nach oben
    Foto: Nick Ut - ZUMA Press Wire

    JetBlue Airways hat am Montag einen höheren Quartalsverlust vermeldet als von Analysten erwartet und die Gewinnmarge für das laufende Jahr nach unten korrigiert. Trotzdem legte die Aktie am Dienstag um zeitweise 20 Prozent zu, nachdem das Management betonte, die Nachfrage bleibe robust und setze sich bis ins vierte Quartal fort.

    Der bereinigte Verlust pro Aktie lag bei 0,60 US-Dollar, der Konsens laut Bloomberg bei 0,55 Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 21,1 Prozent auf 2,81 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr rechnet die Airline nun mit einer negativen operativen Marge zwischen 4,5 und 6,5 Prozent, nach zuvor minus 2 bis minus 5 Prozent. Der Mittelwert von minus 5,8 Prozent verfehlte die Erwartungen.

    Die Zahlen wurden vorgezogen, nachdem Berichte über Gespräche zwischen Gläubigern und Restrukturierungsberatern die Aktie zuvor um 10 Prozent hatten einbrechen lassen, die Shortquote liegt bei 25 Prozent.

    Vorstandschefin Joanna Geraghty sprach von einer Kluft zwischen der Stimmung am Bondmarkt und den operativen Ergebnissen. Unter Druck steht vor allem die durch das Vielfliegerprogramm TrueBlue besicherte Anleihe, deren Kurs sich zuletzt auf etwa 47 Dollar halbierte, während die Rendite am 26. Oktober über 30 Prozent erreichte.

    Operativ läuft es derweil besser: Die Prognose für das Wachstum der Sitzplatzerlöse wurde auf 13,5 bis 14,5 Prozent angehoben, von zuvor 10 bis 12,5 Prozent, gestützt durch stabile Preise und Wachstum am Standort Fort Lauderdale, wo 93 Prozent der Sitzplätze teurer wurden. Einen Jahresgewinn schreibt die Airline dennoch seit 2019 nicht mehr. Die Treibstoffkosten stiegen um 61 Prozent auf 868 Millionen US-Dollar, der Preis je Gallone kletterte um 57,4 Prozent auf 3,91 US-Dollar.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die JetBlue Airways Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,38 % und einem Kurs von 2,561EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 17:02 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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