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    KAP AG passt 2026-Prognose an – das sollten Anleger jetzt wissen

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    Währungsdruck und gekürzte Abrufe eines E-Auto-Großkunden bremsen KAP: Der Industriekonzern senkt seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026.

    KAP AG passt 2026-Prognose an – das sollten Anleger jetzt wissen
    Foto: adobe.stock.com
    • KAP AG hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst.
    • Der erwartete Umsatz liegt nun bei 220 bis 240 Mio. Euro, nach zuvor 230 bis 250 Mio. Euro.
    • Das normalisierte EBITDA wird auf 14,5 bis 17,5 Mio. Euro prognostiziert, statt zuvor 19 bis 23 Mio. Euro.
    • Belastend wirken ungünstige Wechselkurseffekte durch die Aufwertung des israelischen Schekels und des ungarischen Forint gegenüber dem Euro.
    • Ein Großkunde für Elektrofahrzeuge hat kurzfristig erwartete Abrufe bei Heiche US in Jasper, USA, zurückgenommen.
    • Die geringeren Abrufe senken die Umsatzerwartung und führen zu Unterauslastung, die das Ergebnis im Segment „surface technologies“ belastet.

    Der Kurs von KAP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,65 % im Minus.


    KAP

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    -28,88 %
    ISIN:DE0006208408WKN:620840
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