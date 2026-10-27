JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen des US-Logistikers UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das derzeit disziplinierte Branchenumfeld sei von dem US-Logistiker unterstrichen worden, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stehe im Einklang mit den vorher veröffentlichten Eckdaten von DHL./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 58,86EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 20:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

