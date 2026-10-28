6 bis 9 % Zinsen pro Jahr: Wo Anleger heute noch hohe Renditen finden

Bis zu 7.000 € Rendite mehr pro Jahr. So groß ist der Unterschied, wenn Anleger 100.000 € statt zu 2 % zu 9 % anlegen. Geld, das Jahr für Jahr zusätzlich auf dem Konto landen oder direkt wieder angelegt werden könnte.

Doch während klassische Sparprodukte solche Zinsen kaum bieten, gibt es andere Anlageformen mit 6 bis 9 %* Zinsen pro Jahr – aber bei höherem Risiko. Wo Anleger heute noch solche finden, wie die verschiedenen Geldanlagen funktionieren und welche Risiken damit verbunden sind, zeigt dieser Artikel.

Der Zinseszinseffekt: So lohnen sich höhere Renditen langfristig

Wie stark sich unterschiedliche Zinssätze auf den Vermögensaufbau auswirken, wird häufig unterschätzt. Dabei können bereits wenige Prozentpunkte über einen längeren Zeitraum einen Unterschied von mehreren hunderttausend Euro ausmachen.

Verantwortlich dafür ist der Zinseszinseffekt. Wer seine Zinserträge regelmäßig wieder anlegt, erhält künftig auch auf diese zusätzlichen Beträge Renditen. Mit der Zeit wächst dadurch nicht nur das Kapital, sondern auch der jährliche Zinsertrag.

Wie groß der Unterschied ausfallen kann, zeigt eine Beispielrechnung mit 100.000 € Startkapital:

Zeitraum Bei 2 % p.a. Bei 6 % p.a. Bei 9 % p.a. 10 Jahre 121.900 € 179.100 € 236.700 € 20 Jahre 148.600 € 320.700 € 560.400 € 30 Jahre 181.100 € 574.300 € 1.326.800 €

Nach 20 Jahren wären aus 100.000 € bei einer Verzinsung von 2 % gerade einmal rund 148.600 € geworden. Bei 6 % läge das Vermögen bereits bei knapp 321.000 €, bei 9 % sogar bei rund 560.000 €.



Hypothetische Beispielrechnung, keine Prognose. Annahmen:jährliche Wiederanlage aller Erträge, konstante Rendite über die gesamte Laufzeit, keine Ausfälle, keine Kosten, keine Steuern, keine Inflationsbereinigung. Tatsächliche Ergebnisse weichen in der Regel ab. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Wo gibt es heute noch 6 bis 9 %* Zinsen pro Jahr?

Wer sein Geld gewinnbringend anlegen möchte, hat abseits klassischer Sparprodukte verschiedene Möglichkeiten. Welche davon infrage kommen, hängt unter anderem von der gewünschten Laufzeit, den laufenden Erträgen und der persönlichen Risikobereitschaft ab. Zwei Anlageformen sind besonders interessant:

1. Unternehmensanleihen

Mit Unternehmensanleihen leihen Anleger einem Unternehmen Geld und erhalten dafür vereinbarte Zinsen. Am Ende der Laufzeit soll das eingesetzte Kapital zurückgezahlt werden.

Die wichtigsten Merkmale im Überblick:

Zinsen: Je nach Unternehmen, Bonität und Laufzeit sind 6 bis 9 %* pro Jahr möglich.

Zinszahlungen: Erfolgen meist zu festen Terminen, beispielsweise jährlich oder halbjährlich.

Laufzeit: Häufig mehrere Jahre, wobei Anleihen unter Umständen vorzeitig über die Börse verkauft werden können.

Risiken: Unternehmen können zahlungsunfähig werden. Zudem schwanken Anleihekurse, und die tatsächliche Rendite hängt auch vom Kaufpreis ab.

2. Kreditbasierte Festzinsanlagen

Eine weitere Möglichkeit sind Festzinsanlagen über digitale Investmentplattformen. Anleger investieren dabei in Finanzierungen, die beispielsweise von spezialisierten Kreditunternehmen vergeben werden.

Im Vergleich zu klassischen Unternehmensanleihen gibt es einige Unterschiede:

Zinsen: Zinssätze von 6 bis 9 %* pro Jahr sind möglich, teilweise auch darüber, gegen höheres Risiko.

Finanzierungen: Das Kapital fließt beispielsweise in Konsumentenkredite, Unternehmenskredite oder besicherte Finanzierungen.

Zinszahlungen: Je nach Investment täglich, monatlich oder quartalsweise, teilweise auch erst zum Laufzeitende.

Laufzeit: Von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren. Ein vorzeitiger Zugriff auf das Kapital ist nicht immer möglich.

Risiken: Kreditnehmer oder beteiligte Kreditunternehmen können ausfallen und Rückzahlungen können sich verzögern.

Wichtig: Anders als bei klassischem Festgeld handelt es sich bei beiden Anlageformen um Investments mit Verlustrisiko. Die angebotenen Renditen sind deshalb nicht mit garantierten Zinsen gleichzusetzen.

Wie funktionieren kreditbasierte Festzinsanlagen und warum sind so hohe Renditen möglich?

Das Grundprinzip ähnelt dem Kreditgeschäft einer Bank. Ein Kreditnehmer benötigt Kapital, erhält eine Finanzierung und bezahlt dafür Zinsen. Über Investmentplattformen können sich Privatanleger an solchen Finanzierungen beteiligen.

Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Konsumentenkredite: Anleger investieren in Finanzierungen für private Kreditnehmer, beispielsweise Raten- oder Autokredite.

Unternehmenskredite: Das Kapital fließt an Unternehmen, die damit Betriebsmittel, Warenbestände oder Investitionen finanzieren.

Besicherte Finanzierungen: Bestimmte Kredite sind durch Vermögenswerte oder Forderungen abgesichert, die bei einem Zahlungsausfall zur Rückgewinnung des Kapitals beitragen können.

Die konkrete rechtliche Ausgestaltung unterscheidet sich von Plattform zu Plattform. Häufig erwerben Anleger Wertpapiere, die mit bestimmten Kreditforderungen verbunden sind, und vergeben die Kredite nicht selbst.

Auch bei der Auswahl gibt es Unterschiede. Manche Plattformen ermöglichen es, einzelne Finanzierungen manuell auszuwählen. Andere bieten automatisierte Portfolios, die das Kapital nach zuvor festgelegten Kriterien investieren.

Besonders wichtig ist die Streuung. Wer sein Geld auf mehrere Kreditnehmer, Finanzierungsgesellschaften und Kreditarten verteilt, reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Rückzahlungen. Das beseitigt die Risiken allerdings nicht vollständig.

Worauf sollten Anleger bei Festzinsanlagen achten?

Hohe Zinsen klingen verlockend. Trotzdem sollte die Rendite nicht das einzige Auswahlkriterium sein. Denn ein Angebot mit 9 % Verzinsung ist nicht automatisch besser als eines mit 7 %.

Vor einer Investition lohnt sich vor allem ein Blick auf folgende Punkte:

Bonität und Ausfallrisiko: Wer erhält das Kapital und wie zuverlässig können die Rückzahlungen geleistet werden?

Laufzeit und Verfügbarkeit: Wie lange ist das Geld gebunden? Gibt es Möglichkeiten für einen vorzeitigen Verkauf oder eine Auszahlung?

Sicherheiten und Rückkaufverpflichtungen: Welche zusätzlichen Schutzmechanismen bestehen und wie belastbar sind diese tatsächlich?

Regulierung und Transparenz: Wer beaufsichtigt den Anbieter und wie ausführlich informiert die Plattform über ihre Investments?

Ein wichtiger Unterschied zu anderen Sparprodukten bleibt die fehlende gesetzliche Einlagensicherung. Selbst regulierte Investmentplattformen können nicht garantieren, dass Anleger ihr eingesetztes Kapital vollständig zurückerhalten, z.B. bei Kreditausfällen .

Wer sich für kreditbasierte Festzinsanlagen interessiert, sollte deshalb die Angebote mehrerer Plattformen vergleichen und nicht ausschließlich nach dem höchsten Zinssatz auswählen.

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Fazit: Wo Anleger heute noch höhere Renditen finden

Wer heute 6 bis 9 %* Zinsen pro Jahr erzielen möchte, findet vor allem bei Unternehmensanleihen und kreditbasierten Festzinsanlagen entsprechende Angebote. Beide Anlageformen können regelmäßige Zinserträge liefern und das Portfolio um zusätzliche Einkommensquellen ergänzen.

Allerdings sind höhere Renditen mit höheren Risiken verbunden. Entscheidend sind deshalb die Bonität der Kreditnehmer, die Laufzeiten und eine möglichst breite Streuung.

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* Die im Artikel genannten Renditen sind Zielrenditen oder historische Werte einzelner Plattformen und stellen keine Garantie für künftige Erträge dar.