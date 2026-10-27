JPMORGAN stuft BOEING CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Seth M. Seifman bezeichnete das dritte Quartal des Flugzeugbauers in einer am Dienstag vorliegenden Studie als eigentlich "unspektakulär". Er geht davon aus, dass Aussagen des Managements im Rahmen der Telefonkonferenz maßgeblich für die Kursreaktion werden./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,49 % und einem Kurs von 150,9EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 20:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Seth M. Seifman

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

