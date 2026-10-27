JPMORGAN stuft BOEING CO auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Seth M. Seifman bezeichnete das dritte Quartal des Flugzeugbauers in einer am Dienstag vorliegenden Studie als eigentlich "unspektakulär". Er geht davon aus, dass Aussagen des Managements im Rahmen der Telefonkonferenz maßgeblich für die Kursreaktion werden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:49 / EDT
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Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,49 % und einem Kurs von 150,9EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 20:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Seth M. Seifman
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Seth M. Seifman
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
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