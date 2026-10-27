JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan belässt DHL nach UPS-Zahlen auf Overweight
- Das Kursziel für DHL bleibt unverändert bei 65 Euro
- UPS stützt diszipliniertes Branchenumfeld bei DHL
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen des US-Logistikers UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das derzeit disziplinierte Branchenumfeld sei von dem US-Logistiker unterstrichen worden, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stehe im Einklang mit den vorher veröffentlichten Eckdaten von DHL./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:06 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 58,86 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -20,15 %/+13,83 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 65 Euro
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).