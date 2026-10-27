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    Caterpillar steigt deutlich stärker als der US 30

    Rückenwind

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    Caterpillar legt um 3,52 % zu, während die Aktien der Wettbewerber ein uneinheitliches Bild zeigen.

    Rückenwind - Caterpillar steigt deutlich stärker als der US 30
    Foto: Caterpillar Inc

    Der Kursanstieg von Caterpillar hebt sich klar vom US 30 ab, der lediglich um 0,07 % zulegt. Einen konkreten Auslöser für die Bewegung gibt es nicht.

    Aktueller Stand der Caterpillar Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 27.10.2026

    Obwohl sich die Caterpillar Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -17,97 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caterpillar Aktie damit um -1,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,97 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Caterpillar eine positive Entwicklung von +30,89 % erlebt.

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    Während Caterpillar heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,07 %. Damit gehört Caterpillar heute zu den auffälligeren Werten.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deere, Volvo Registered (B) und Co.

    Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +1,04 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -0,70 %.

    Die Aktie von Caterpillar erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 39,86 %. Über 5 Jahre lag sie bei 29,50 %, über 10 Jahre bei 23,34 %.

    Informationen zur Caterpillar Aktie

    Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

    Es gibt 460 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 295,20 Mrd.EUR € wert.

    Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,06 %
    1 Monat -10,97 %
    3 Monate -17,97 %
    1 Jahr +42,83 %
    Stand: 27.10.2026, 21:00 Uhr

    Börsen Update USA - 27.10. - US Tech 100 stark +1,17 %


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    Caterpillar Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Caterpillar Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Caterpillar Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Caterpillar

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    -0,16 %
    -10,57 %
    -18,34 %
    +41,81 %
    +178,70 %
    +271,16 %
    +732,25 %
    +2.043,60 %
    ISIN:US1491231015WKN:850598
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