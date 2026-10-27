Repressionen in Russland institutionalisiert

NEW YORK (dpa-AFX) - Einer UN-Expertin zufolge sind Repressionen gegen Andersdenkende in Russland mittlerweile institutionalisiert worden. Die Regierung gehe auch über Ländergrenzen hinweg gegen Kritiker vor und schaffe dafür rechtliche Grundlagen im Inland, sagte die Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in Russland, Mariana Katzarova, in New York. In Russland werden immer wieder Regierungsgegner, die sich im Ausland aufhalten, in Abwesenheit verurteilt.

Die Russische Föderation habe zunehmend ein System etabliert, um Kritiker zu Feinden zu erklären, sagte Katzarova. Zuerst werde eine Organisation als extremistisch eingestuft, inzwischen zunehmend auch als terroristisch. Dann werde gegen Mitglieder dieser Organisationen oder Journalisten, die über sie berichten, vorgegangen.