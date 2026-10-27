Aktien mit extremer Performance im US 30 am 27.10.2026
Top & Flop
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Caterpillar
Tagesperformance: +3,66 %
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 2
Performance 1M: -10,97 %
Performance 1M: -10,97 %
Salesforce
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 3
Performance 1M: +5,33 %
Performance 1M: +5,33 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 4
Performance 1M: -0,24 %
Performance 1M: -0,24 %
Verizon Communications
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 5
Performance 1M: -4,81 %
Performance 1M: -4,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von Verizon um etwa 3–4 Prozent trotz starker Quartalszahlen. Der Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen, die Jahresprognose wurde angehoben, der Umsatz verfehlte sie. Diskutiert werden zudem 7,8 Milliarden Dollar freier Cashflow zum Schuldenabbau, höhere Dienstleistungsumsätze, rückläufige Geräteerlöse und 314.000 neue Breitbandkunden. Als Gründe für den Kursdruck werden Gewinnmitnahmen und Musk-Kommentare genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verizon Communications eingestellt.
Amazon
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 6
Performance 1M: +4,02 %
Performance 1M: +4,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Quartalszahlen und die Erwartungen an Amazons AWS-Geschäft. Die starke KI-Nachfrage, langfristig gebuchte Cloud-Kapazitäten sowie Verträge mit Anthropic und Verizon gelten als positive Faktoren. Zugleich rechnen einzelne mit einer kurzfristigen Enttäuschung; diskutiert werden auch hohe Investitionen, deren mögliche Rendite und die Zyklizität des Geschäfts.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
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