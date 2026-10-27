Aktien mit extremer Performance im US 30 am 27.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von Verizon um etwa 3–4 Prozent trotz starker Quartalszahlen. Der Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen, die Jahresprognose wurde angehoben, der Umsatz verfehlte sie. Diskutiert werden zudem 7,8 Milliarden Dollar freier Cashflow zum Schuldenabbau, höhere Dienstleistungsumsätze, rückläufige Geräteerlöse und 314.000 neue Breitbandkunden. Als Gründe für den Kursdruck werden Gewinnmitnahmen und Musk-Kommentare genannt.