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    Aktien mit extremer Performance im US 30 am 27.10.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 30 am 27.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Boeing
    ISIN: US0970231058
    WKN: 850471
    Die Boeing Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,35 %.

    Caterpillar
    Tagesperformance: +3,66 %
    Platz 2
    Performance 1M: -10,97 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,66 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: -2,47 %
    Platz 3
    Performance 1M: +5,33 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,47 %.

    Goldman Sachs Group
    Tagesperformance: +2,33 %
    Platz 4
    Performance 1M: -0,24 %
    Chart Goldman Sachs Group
    ISIN: US38141G1040
    WKN: 920332
    Die Goldman Sachs Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,33 %.

    Verizon Communications
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,81 %
    Chart Verizon Communications
    ISIN: US92343V1044
    WKN: 868402
    Die Verizon Communications Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von Verizon um etwa 3–4 Prozent trotz starker Quartalszahlen. Der Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen, die Jahresprognose wurde angehoben, der Umsatz verfehlte sie. Diskutiert werden zudem 7,8 Milliarden Dollar freier Cashflow zum Schuldenabbau, höhere Dienstleistungsumsätze, rückläufige Geräteerlöse und 314.000 neue Breitbandkunden. Als Gründe für den Kursdruck werden Gewinnmitnahmen und Musk-Kommentare genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verizon Communications eingestellt.

    Amazon
    Tagesperformance: +2,09 %
    Platz 6
    Performance 1M: +4,02 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,09 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Quartalszahlen und die Erwartungen an Amazons AWS-Geschäft. Die starke KI-Nachfrage, langfristig gebuchte Cloud-Kapazitäten sowie Verträge mit Anthropic und Verizon gelten als positive Faktoren. Zugleich rechnen einzelne mit einer kurzfristigen Enttäuschung; diskutiert werden auch hohe Investitionen, deren mögliche Rendite und die Zyklizität des Geschäfts.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 30 am 27.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 27.10.2026 im US 30.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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