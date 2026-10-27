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    FarEye legt vier Maßnahmen zur Kontrolle steigender Lieferkosten bei führenden Anbietern im Bereich der Zustellung auf der letzten Meile in der EMEA-Region bis 2026 vor

    Die „Fragmentierungssteuer" der letzten Meile

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    Die „Fragmentierungssteuer der letzten Meile - FarEye legt vier Maßnahmen zur Kontrolle steigender Lieferkosten bei führenden Anbietern im Bereich der Zustellung auf der letzten Meile in der EMEA-Region bis 2026 vor
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Kosten für die Zustellung auf der letzten Meile stiegen in der EMEA-Region im Durchschnitt um 9 %, wobei 96 % der Unternehmen mehr pro Zustellung zahlten.
    • FarEye CEO Kushal Nahata stellt vier Maßnahmen vor, um die „Fragmentierungssteuer" zu senken, die durch unzusammenhängende Transportunternehmen und Systeme bei jeder Zustellung entsteht.
    • Last Mile Circle, die ganzjährige Betreibergemeinschaft vonLML, erstreckt sich nun über den asiatisch-pazifischen Raum, Amerika und EMEA.

    AMSTERDAM, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Kosten für die Zustellung auf der letzten Meile in der EMEA-Region sind im vergangenen Jahr um durchschnittlich 9 % gestiegen, wobei 96 % der Unternehmen mehr pro Zustellung bezahlen mussten, wie aus dem FarEye-Bericht Eye on the Last Mile EMEA 2026  hervorgeht.

    LML EMEA 2026

    Bei der Vorstellung der Ergebnisse führte Kushal Nahata, CEO und Mitbegründer von FarEye, einen Großteil des Anstiegs auf die „Fragmentierungssteuer" zurück: Versteckte Kosten durch unterbrochene Netzbetreiber, Daten und Systeme.

    Der Bericht, der auf über 4.000 Datenpunkten von mehr als 500 Befragten basiert, kam zu dem Ergebnis, dass 51 % der vollständig ausgelagerten Unternehmen unzuverlässige Informationen über Transportunternehmen als größte Herausforderung nannten, verglichen mit 22 %, die die Kosten angaben.

    Nahata verglich die Fragmentierung der letzten Meile mit dem Schiffsverkehr vor der Containerisierung, als ein gemeinsamer Standard dazu beitrug, die Kosten für die Frachtverladung von 5,83 US-Dollar auf 0,16 US-Dollar pro Tonne zu senken.

    „Unternehmen können die Ausführung auslagern, aber sie können die Verantwortung für Kosten und Kundenerlebnis nicht auslagern", sagte Nahata. „Die letzte Meile wartet noch auf ihren Container-Moment."

    Er umriss vier Prioritäten:

    1. Bestehen Sie den Kontrolltest: Kennen Sie den Standort jeder Lieferung, die Gründe für die Zuteilung des Spediteurs und die Kosten, ohne Anrufe tätigen zu müssen.
    2. Ermitteln Sie die gesamten Servicekosten: Erfassen Sie Ausnahmen, fehlgeschlagene Zustellversuche und Kundenkontakte sowie die Transportkosten pro Zustellung.
    3. Verkaufe das Versprechen: Wir bieten kostenlosen Standardversand, planbare Lieferzeiten und kostenpflichtige Expressoptionen an. Zuverlässigkeit ist für 63 % der Unternehmen das wichtigste Kriterium für die Kunden, Geschwindigkeit hingegen nur für 11 %.
    4. KI auf vertrauenswürdigen Daten aufbauen: Standardisierung von Meilensteinen, Ausnahmedefinitionen und Kosten unter Beibehaltung der menschlichen Aufsicht.

    Die Plattform von FarEye bietet Transparenz über alle Spediteure, Märkte und Systeme hinweg, einschließlich der Lieferkosten in Echtzeit.

    Die Veranstaltung, die vom 13. bis 15. Oktober im Mercure Amsterdam City Hotel stattfand, brachte mehr als 100 Führungskräfte aus den Bereichen Post, Logistik, Einzelhandel, E-Commerce, Fertigung, Automobilindustrie, Telekommunikation und Gastronomie zusammen.

    Slavko Ovčina, CIO der slowenischen Post, hob die Bedeutung praktischer, offener operativer Diskussionen hervor. Sebastian Bleser, SVP Supply Chain bei Autodoc, betonte die Bedeutung des Austauschs von Erkenntnissen zwischen den Märkten auch über die Veranstaltung hinaus.

    Nahata stellte Last Mile Circle vor, die ganzjährige Community von LML zum Austausch und zur Lösung operativer Herausforderungen. Führungskräfte aus der EMEA-Region schlossen sich den Gründungsmitgliedern aus dem asiatisch-pazifischen Raum und Amerika an.

     

     

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